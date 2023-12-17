下季必買ETF 投信大點將

ETF總投資人數跨過800萬大關後持續攀升，尤其投資人最愛的高股息ETF因搭上AI特快車，今年績效表現突出，讓投資人笑開懷。展望2024年，綜合ETF前五大發行商看法，建議投資人第1季必買國泰台灣領袖50、富邦NASDAQ、元大投資級公司債等14檔ETF。

元大投信董事長劉宗聖認為，展望2024年第1季投資策略，布局應持續以全球龍頭企業為主，美、日、台股有表現機會，美債、投資級債目前進場可參與高債息水準，若未來景氣出現變數，聯準會（Fed）降息應對，更將發揮固定收益避險性質，個人投資組合可同步納入「龍頭股票 」與「高評級債券」，有較佳風險報酬機會。

國泰投信董事長張錫指出，2024是股債雙多年，積極投資有機會獲得不錯回報。其中債券價格去年至今仍處嚴重折價，未來進入降息循環的資本利得相當可觀，投資建議以投資等級債為主，違約率低、風險較小，2024上半年資產配置可以債多於股；下半年若啟動降息循環，建議拉高股市配置比重。

圖／經濟日報提供

綜合元大、國泰、富邦、群益、中信投信等五大ETF發行商對2024年首季投資建議，市值型台股ETF、美股ETF及投資等級債ETF，是可以多加留意標的。

台股部分，元大、國泰、富邦投信都建議投資人布局市值型商品，如元大台灣50、富邦台50、國泰台灣領袖50；群益、中信投信則建議布局高股息商品，像是群益台灣精選高息和中信成長高股息。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，接近耶誕假期及農曆新年，股市交投可能轉為清淡，產業基本面亦步入淡季，股市漲多後須提防修正，然台股長線多頭看法不變，逢震盪可進場累積單位數。

至於海外股票，元大、國泰、富邦三家同樣建議以布局美股為優先。元大建議以追蹤美國最具代表指數的元大S&P 500；國泰、富邦看好科技是成長驅動力，建議留意富邦NASDAQ及國泰北美科技布局機會。至於中信投信則建議布局投資中國的中信中國高股息。

五大業者不約而同都推薦投資等級債ETF，如中信高評級公司債、富邦全球投等債、元大投資級公司債、國泰10Y+金融債及群益ESG投等債20+等皆可留意。