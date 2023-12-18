0050年化報酬率10％是場大騙局？ 他：別相信一直要你死命存的人了！

【文．期俠】

無腦買就可以年化報酬率10%？ 別再想啦～一般人根本拿不到滴！

HEY！ 我是期俠！ 大家週末都是怎麼過的呢？ 有沒有人跟我一樣除了檢討交易和選股以外，幾乎都在吃吃吃呢XD

今天想跟大家分享一下，最近幾年很夯的商品—ETF，而這之中又以成立最久的0050最為知名，大家會跟你說只要buy&hold年化報酬率就有9-10%，姑且不論一般人有沒有辦法照著規則長期持有20～30年，單純講它的報酬率，你就知道世界沒這麼美好啦……

大家常說的年化報酬率9～10%這得是要「單筆投入」才能做到，可是實際上，一般人根本沒有那麼大筆的錢一次投入，除非你先用貸款一次投入，再慢慢還給銀行，但要一次貸款All-in也不是一般人的心理能做到的，所以幾乎90%以上的人都是用「定期定額」。

那我們用網路上提供的免費資源跑一下報酬率（網站列出來給大家，有興趣也可以自己研究看看哦），結果如下：

欸？ 你有沒有發現！ 歷經指數翻倍的大牛市以後，的報酬率其實還是只有在5%上下，而且這是從成立以來的績效。

這邊我再把報酬率分成股息不再投入以及股息再投入，想要達成穩定5%的定期定額報酬率，除了持有20年以外，你還要不斷把領到的股息都投回去，可是你問問自己、問問身邊的朋友，到底是把股利當成額外收入花掉的人多，還是把股利投回去的人多呢？肯定是花掉的人更多吧XD

當然如果你的投資部位有上千萬，你是可以靠著5%慢慢累積上去的，但人人資產破千萬可能要用辛巴威幣計算才有可能吧XD

別再相信那些告訴你一直存、死命存的人了，回過頭你會發現你都沒有享受到人生~ 人生不是只有存錢，而且你永遠不知道意外跟明天哪個先到，與其等待30～40年後才能開花結果的投資方式，不如盡早靠著週轉率把本金滾大一點！

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：0050年化報酬率10%不過是場大騙局