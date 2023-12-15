00929站上19元績效變差了？ 他拿00878、00919、0056一同比較：跌破不少人眼鏡

00929站上19元了，成立迄今（6/9至12/12）績效有開始變差嗎？

00929於11月配息後，除了快速填息，後續表現出乎意料，沒有出現明顯回頭修正，卻又開始一路往上。

有些人會擔心929過度集中電子類股，績效很容易輸其他產業較分散的ETF，看似有理，但是實際上的表現卻正好相反，一切讓數字說話，為了公平起見，所有績效都不含中間的配息。

台股經過11月大漲後，所有高股息ETF 或多或少跟著受惠。

本文就來整理一下目前市場上最熱門的四檔高息ETF截至112年12月12日的整績效表現，同時對照0050績效，一切讓數字說話。（註:因為00929是從6月9日發行，所以只能比較6月9日後的績效，未來每個月我都會來整理相關績效）。

壹、6月9日至10月底績效表現

0056、00878、00919、00929不含息6月9日至10月底績效高低排列如下:

第一名：復華台灣科技優息（00929）16.11% 第二名：元大高股息（0056）：9.59% 第三名：群益台灣精選高息（00919）：7.34% 第四名：國泰永續高股息（00878）：4.35%

對比6月9日至10月底同期間0050績效是-5.8%。

貳、6月9日至11月底績效表現

第一名：復華台灣科技優息（00929） 112年6月9日收在15.39元，11月30日收在18.38元，績效是+19.42%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+22.5%）。 第二名：元大高股息（0056） 112年6月9日收在31.78元，11月30日收在35.08元，績效是+10.38%。 第三名：群益台灣精選高息（00919） 112年6月9日收在19.81元，11月30日收在21.65元，績效是+9.28%。 第四名：國泰永續高股息（00878） 112年6月9日收在18.97元，11月30日收在20.59元，績效是+8.53%。 對比6月9日至11月底同期間0050績效 112年6月9日收在127.8元，11月30日收在131.35元，績效是+2.7%。

參、6月9日至12月12日績效表現

第一名：00929 112年6月9日收在15.39元，12月12日收在19.05元，績效是+23.78%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+27%）。 第二名：群益台灣精選高息（00919） 112年6月9日收在19.81元，12月13日收在22.37元，績效是+12.9%。 第三名：元大高股息（0056） 112年6月9日收在31.78元，12月12日收在35.58元，績效是+11.9%。 第四名：國泰永續高股息（00878） 112年6月9日收在18.97元，12月12日收在20.63元，績效是+8.75%。 對比6月9日至12月12日底同期間0050績效： 112年6月9日收在127.8元，12月12日收在131.5，績效是+2.89%

肆、00929績效跌破不少人眼鏡

0056、00878、00919、00929高息ETF彷彿吃了大補丸，竟然績效都打敗同時期0050，之前笑稱買高息ETF會去睡公園的人，現在不知道又該如何自圓其說？過去的績效不能擔保未來一定可以複製，無論個股或是指數型ETF，每年都會有不同的表現，沉溺於過往美好回憶的人，往往容易錯過新的美好事物。

00929從成立迄今（到12/12）不含息表現始終名列前矛，這對於已經買夠的人是好事，但是我寧可929績效不好，這樣才能用較少的資金去加碼。

伍、如果到20塊，我會出清嗎？

站上19元後，不少人開始規劃要先賣出入袋，但是我因為要實驗一年分批買進100張，我就會持續實驗下去，不會偷跑先賣出，直到明年7-8月滿一年再來檢視投資滿一年整體績效。

若以每月配息0.11元計算，20元年化殖利率還有6.6%，只要6%以上我都會持續列入存股名單。

警語：文章內容不是對任何證券作買賣邀約，這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得，並非給讀者任何投資建議，股票投資有賺有賠，請務必獨立思考自行決定，文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維，請勿以此文章做為買賣依據。

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。