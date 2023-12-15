51元的00713是否「過熱」該賣掉？ 專家提3理由：長期看一定是越來越貴

今天我的好朋友又問我，00713是不是「過熱」了？

我仔細回顧了今年以來的對話內容，他老兄「過熱」一詞起碼出現5次以上，過程中00713卻一路上漲。於是我當即撥通股添樂他娘的電話，叮嚀她抱好抱緊，不要輕易下車。

這檔ETF今年以來漲了47%，雖然這個數字在所有高息ETF中並非第1，不過也是非常誇張的水平了。畢竟大盤今年的漲幅是29.4%。

不過投資並不是只單看1年，因為我們每一年都會投入，所以真正重要的是「長期平穩表現」。00713之所以能進入股添樂他娘的核心持股，主要基於以下幾個理由：

1.過去5年累積配發超過12塊股息，殖利率平均6.4%。 2.2017年掛牌以來，6年的時間有4年贏過大盤，這4年有2年是贏10%以上。 3.過去5年含息報酬146%，贏過它的ETF只剩科技類與2倍槓桿型，但這兩種的波動都不小，也不是每個人心臟都這麼勇。

有配息有價差、波動度又低，毫無疑問是退休族不盯盤的首選。

回到主題，如果認真來看待「是否過熱」的質疑，坦白說，就算台股真的過熱其實也不太需要擔心，因為這檔ETF在設計上圍繞「最小化投資組合波動」，還有針對財務、估值的過濾條件。所以哪怕遇到空頭，通常也會相對抗跌。

而且就過去數據顯示，空頭時期反而是拉開與大盤績效的時間點。例如2022年台股下跌19%，當年度00713僅下跌7%；更遠的2018年台股下跌6%，713跌3%。

更何況，如果行情續漲呢？

所以我認為，要等它回到3開頭、或是2開頭，機率是非常低的。畢竟這檔ETF每次調整成分股，是以「低波動」+「高股息」為主要過濾條件，漲多的股票成了「高波動」，後面勢必會換成其他「低波動」的股票，這就意味它可能會賣掉獲利的部位，回頭尋找「低基期」的標的，相當於「賣高買低」，搭配「最小化投資組合波動」的設計，

我就問，這是要怎麼「撿便宜」？

一個合理且具成長性的指數，長期來看一定是「越來越貴」的，賣掉也不一定有機會買回。所以不要預設立場，持續持有就對了。

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