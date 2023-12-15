新手想買00919+006208+00692 網籲這2檔擇一「再多買美債」

ETF投資省去看盤的時間與心力，備受不少投資人青睞。有網友剛接觸股票投資，打算投資00919、006208、00692，其他人卻建議006208跟00692挑一檔存就夠了，其中又以006208更為推薦，剩餘的資金可以投資長天期美債。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近期初入股市，並打算投資三檔ETF，分別為00919、006208、00692。

其他人則建議「006208跟00692挑一檔存就可以了，市值型跟高股息比例可以抓個8:2或7:3，這三檔挑的話我會選擇006208+00919」、「006208、00692擇一就可，剩餘的錢可以趁現在長天期美債便宜投入，我是分批買入00931B，看來最快明年上半年就可能降息，目前是不錯的進場時機」。

還有人留言「剛入門二個月，自己是00919*30張+00692*5張，919配息轉入692」、「我是存00878和0050」、「我是00929+00919」、「我是存006208+00692+00878 006208純被動投資，但00692和00878加入主動因子的選股邏輯還是不太一樣，692著重ESG的G=績效，這檔績效確實不錯，費用又低，878就是穩領息」。

另有人表示「想要有持續入帳的安心感、配息後繼續投入也無妨就挑高股息，規模要大要穩、人越多越好；不需要用錢就006208」、「00919可以啊，建議22塊左右趕快多買幾張，只是00692和006208，我比較推00692」、「可以小額00935買一點，這檔蠻強」。