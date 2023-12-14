00918為何績效可以打敗0050、0056？ 專家：因為兼具「這兩者」特點

之前我分享了00918之後，不少粉絲也開始觀察00918，大家發現00918「漲」得很漂亮，應該是跟今年AI帶起高殖利率電子股的漲勢有關。那麼明年會怎麼「漲」呢？其實我也不是神仙，所以很難預測。

不過我們可以回到原點，投資ETF就是靠一籃子好公司幫你賺錢，高股息ETF強調的就是「穩收息」，這是高股息的投資初衷。ETF就是追蹤指數，00918指數最特別的地方就是強調「高填息」，從台灣上市上櫃股票，市值前 150 大股票中，挑選股利率佳、填息次數多的30檔成分股，目的就是「高殖利率」跟「高填息率」。

投資人最簡單的方法就是「定期定額+長期投資」，重點在於有紀律的買進，然後長時間的堅持。當然大家也很好奇，既然每個月都要買，究竟是要在月初買進？還是月底買進呢？跟大家分享一個統計，可以看出當定期定額扣款日期不同時，報酬率還是有差！

定期定額記得要在月初進場，績效會比較好喔。由於月初時剛領薪水，你一定會有錢買進，所以要長期定期定額的堅持下去，只要存到足夠的張數，就可以領股利來幫自己加薪了。（資料來源：彭博資訊，統計時間：2022/12-2023/11，報酬率為含息總報酬）

之前有講解過，除息後如果沒有填息，股利也只是從左手換右手。例如股價33.2元，除息1.2元後股價變成32元，你的總價值依然是1.2+32=33.2，沒有增加喔！所以高股息ETF「穩收息」的前提，是要「填息」！00918全名為「大華優利高填息30」，顧名思義就是把「填息」這個因子放在成分股篩選裡面，讓配出去的股息回填，這樣子的股息才是有賺進口袋。

投資股票其實是想要賺兩種錢：股利、價差，要記住「總報酬率=股利+價差」。填息只是賺到股利，投資人當然也想要賺到價差。下圖是拆解00918追蹤指數過去的股利報酬與價格報酬，可以發現是同時賺到價差（價格報酬）跟股利（股利報酬），而且隨著投資時間拉長，股利報酬的占比也越高，表示投資人安穩的領到股利，而且當股利報酬不斷成長時，投資人受到的保障也就越高了，這也正是高股息ETF的特點，用「股息」來保護投資的總報酬，領回越多的股息，你就會越安全。（資料來源：台灣指數公司、大華銀投信整理。資料日期：2018/10/31~2023/10/31。以2023/10/31為基準日進行近5年日股價報酬率。總報酬率與價格報酬率相減後得出股利報酬率。）

有投資朋友問到了00918跟0056的差別，0056指數只是用「高殖利率」選股，00918則是增加了「高填息率」篩選的機制，可以稱得上是進化後的0056了。00918指數會在每年6、12月調整成分股，一樣是透過「高殖利率」跟「高填息率」篩選，持續納入「營收持續穩健+配發股利大方」的公司，就讓我們拭目以待吧。

留言區一直有人問到00918跟0050、0056，到底誰比較好？理論上，0050這種市值型的主要是賺價差，而0056高股息型的則是賺股息為主。從前面的數據的說明可以看出，00918指數特點是高殖利率（股息）跟高填息（成長），兼具兩者的特點，從上市以來的總報酬率分析，00918也是同時打敗0050跟0056的。

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