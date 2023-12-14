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00918規模相對較小能投資嗎？ 專家「官股搶買」：本質最重要且已非同日而語

聯合新聞網／ 阿格力
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

00918單次配息就3％殖利率

在高股息ETF的市場，其實規模小的不一定差，而且成交量多寡也不是判斷好壞的關鍵。我最有感觸的就是大華優利高填息30（00918）這一檔，熟悉阿格力的朋友就知道，自從一掛牌我就說「填息因子」是我自己存股過程中相當重視的，因為會填息才等於有拿到股利，而且代表公司營運好才會提高填息率。

其實ETF的本質才是最重要，規模跟成交量都是會變化的，畢竟大華銀投信市場比較陌生。不過現在已經不可同日而語，00918從去年一掛牌規模只有1億，到現在已經站上80億，八大行庫近十日連續買超，而且是台股ETF唯二檔在官股前十大買超名單。

投資人應該也是笑呵呵，00918昨日收盤價22.22元，年初至13日已經上漲47.05％，而且這還是不含息的報酬，還原股息超過50％報酬。今年好酒沉甕底，12/18（一）還有一次除息，將配發0.67元，目前單次配息的殖利率就有3.01％，還不包含今年前2次已經完成填息，所以00918的股東真的非常有眼光，超前部署。

先前大家擔心的AI股會不會拖累高股息，其實ETF的換股機制就是為了防止這類狀態發生，所以在成分股漲高的狀態下，殖利率變低自然就會調整權重。像00918近一個月的報酬率為6.37％，這還比同期間大盤的報酬率高，證明換股機制又發揮了作用，今年靠AI股受惠，但賣高買低調整成分股也讓績效維持在不錯的水準。

很多人最近問我某某ETF上漲了還可以買嗎？我想這也搞混個股投資跟ETF的差異，其實ETF已經是分散式投資，把選錯股的風險最小化，用投資組合的概念享受整個經濟的成長。因此「定期定額」或「不定期不定額」就是最佳解，持續買進、買在均價來抓住趨勢才是不二法門。多數人投資跨不出第一步就是永遠覺得漲高了，正確做法是先求有再求好，先建立部位再持續投入，這樣如果之後上漲才不會後悔，下跌也因為微笑曲線的買法而不擔心暫時的套牢。

最後要提醒的是，今年績效不代表未來，畢竟今年高股息是靠AI大漲，但從換股後的表現可以看到00918的選股邏輯確實不錯。話說00918的名稱算蠻吉祥，就你發！

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 報酬率 成分股 選股邏輯

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