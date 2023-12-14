還問18塊的00929貴嗎…現在已要站上20元要賣？ 專家：我死多頭上看2萬點

獎金不要亂花，以高息養股放大資金效益

每年到了年末，上班族最期待年終獎金了，那你領到年終獎金打算要做什麼？

吃一頓大餐？買個禮物慰勞自己？

其實喔，把珍貴的獎金都花在消費性行為上，爽了現在、苦了將來，但我不是說慰勞自己不重要，而是要有策略性的來做這件事情，既要爽到現在也要賺到未來。

我來告訴你怎麼做最好

步驟一：獎金分成50％各兩份，一份投資未來、一份獎勵自己 步驟二：把用來投資的50％獎金投入00929 領7％的高殖利率 步驟三：每月領到的高配息，再次投入00929內，利滾利放大滾雪球效益 步驟四：每月持續定期定額投入，不管什麼鳥消息都不要動搖

這就是「本金＋配息＋獎金」持續投入的雪球增長三重奏！

只要投資堅持下去，這個生息的母雞就會越長越大，一開始覺得很難，後來就會越來越輕鬆啦！

更何況00929除了配息率亮眼外，報酬率一樣很驚人上市以來交出31.03％含息報酬率，要知道他可是一檔今年6月9日才上市的產品，也就是說不到半年的時間就有這樣亮麗的表現，我跟你說啦，要是只有高配息但總績效不好，那只是領乾息，倒楣一點沒填息就是妥妥的左手換右手。

投資就是要買這種有高息又有價差的好產品，財富才會隨時間增長啦！老是買錯東西，難怪財富數字倒退走。

你可以盤點看看自己今年6月以來的投資績效，要是低於30％，那為什麼不考慮直接買進ETF就好，簡單又高效，也不需要煩惱換股、選股問題，通通交給指數機制去搞定，只要時間到月月領息就好。

而且啊，很多人早就加入這檔產品中當個快樂受益人了，以證交所11月的定期定額資料，00929僅半年的時間就佔到了排行版的第六位，受益人數高達33,378人，數字還在持續攀升中，想看看七月的時候排行榜前20名都站不上去，現在已經竄升到第六位，眾多老大哥紛紛讓路，可見市場聰明的投資人早已嗅到變化，早早提前卡位佈局享受到半年超過30％的績效美味。

你還在等喔？錯過了15元、16元、17元、18元、19元的價位，還沒想清楚，還在觀望？其實機會都在等待與蹉跎中失去。

你問我如果20元了，賣不賣？我會回你：我是死多頭。上看2萬點，又還沒到幹嘛賣，而且2萬點後上看2.5萬點，我不知道明天會發生什麼事情。

但我知道經濟會持續成長，只要經濟持續增長，那00929成分股的未來就能樂觀期待；想想看，我們處於長期通膨的環境，物價通膨、股價也通膨，多少公司的股價我們都在大喊回不去了，那持有這些公司股票的產品，又怎麼能不期待將來的淨值增長呢！

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