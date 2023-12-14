00929已經逼近20元…還不認識這檔月配息ETF？ 她分享須留意的七件事情

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

月配高股息ETF

上次整理的表格被轉載，激勵雪倫再製另一檔人氣火紅的月配高股息ETF（00929）給大家參考。

想了解更多，可以鎖定每週二晚上八點投資嗨什麼YT頻道。

下週二雪倫會分享「00929高點連買三個月，結果會如何！」

證券代號：00929

名稱：復華台灣科技優息ETF

選股策略：市值前200大且達50億元之上市櫃電子科技類股、以當年度已宣告現金股息進行篩選，股息 殖利率加權，需同時通過5項基本面篩選指標：

1.連續三年股東權益報酬率為正值

2.刪除近三年平均股息殖利率最低的10%

3.刪除近五年現金股利變異係數最高的10%

4.刪除近五年與近三個月的本益比差距最低的前10%

5.刪除過去一年股價波動度最高的10%

產品特色：聚焦科技產業

成分股40檔

第一次除息時間：預計2023.7.19

除息資訊：月配息，配息迄今維持每月0.11元，殖利率近7%

收益平準金：有

保管銀行：台北富邦銀行（在意匯費的朋友，可以開個戶）

2023.6.1 掛牌上巿

12.14 剛看盤中19.65元

報酬高達30%

績效表現亮眼、配息穩！

以女人來說：就是標準的內外皆宜

開門有七件事，投資月配型高股息也有七件事要留意；財經雪倫整理在下面，喜歡的話，歡迎分享哦（這次學聰明了，有在圖上寫自製，哈哈）。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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