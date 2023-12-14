用006208定期定額存股！ 她用這方式：讓「股息活化」且投資自動化

股息活化

我將一筆錢存在一家活存利率高的銀行，這家銀行30萬以下享有活存1.5%，我約存30-40萬在這家銀行。

這筆錢用來每月定期定額投資006208，拿到股息，錢會自動再投入到這家銀行，錢閒放享1.5%活存。

我很少看這個帳戶，可能3至6個月才看一次，看帳上的錢還夠不夠，還有看績效表現，剛順看含息報酬8.26%。

身為一位上班族，我們平常專心工作、享受生活，選好標的，讓投資自動化，這樣就可以很輕鬆無負擔。

你都怎麼用股息呢？

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