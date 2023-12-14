聽新聞
test
0:00 / 0:00
用006208定期定額存股！ 她用這方式：讓「股息活化」且投資自動化
股息活化
我將一筆錢存在一家活存利率高的銀行，這家銀行30萬以下享有活存1.5%，我約存30-40萬在這家銀行。
這筆錢用來每月定期定額投資006208，拿到股息，錢會自動再投入到這家銀行，錢閒放享1.5%活存。
我很少看這個帳戶，可能3至6個月才看一次，看帳上的錢還夠不夠，還有看績效表現，剛順看含息報酬8.26%。
身為一位上班族，我們平常專心工作、享受生活，選好標的，讓投資自動化，這樣就可以很輕鬆無負擔。
你都怎麼用股息呢？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言