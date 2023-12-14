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00919成立至今含息報酬破40％以上！ 他讚「大黑馬」：股利穩定殖利率高達9％
Hi 大家好，我是純純。
今天來跟大家聊一檔高股息大黑馬，00919群益台灣精選高息，11/30公布Q3股利，一張配0.55元，真的是穩定配息，殖利率高達9.83%（依12/12收盤價22.37元計算）。
00919選股邏輯
流動性（日平均成交金額>8000萬）
獲利（近四季ROE>0）
股利率（5月股利率、12月預估股利率）
00919成分股調整
第一次5月定審
依照「股利率」大小排序，選取前30檔為成分股
第二次12月定審
前三季EPS成長率來 「預估股利率」，依照「預估股利率」大小排序，最多調整8檔成分股
00919的機會與風險
機會
喜歡穩定現金流的可以考慮 00919
第一次換股時間是5月，多數企業屆時已公布當年股利，等於掌握了當年配息好的個股，將不好的剔除
第二次換股時間是12月，藉由預估前三季EPS成長率來選股，同樣進行汰弱換強的動作
風險
成分股目前有47.32%為在半導體業15.50%在航運業，受景氣循環影響較大
過去配息不等於未來配息，還是要依據當年成分股表現決定
上市至今績效表現
績效表現
成立至今：41.36%
近一年：42.12%
00919上市後配息穩定，2023Q4配息意外調高到0.55。
今年績效表現超過40％，成分股表現不錯。
純純愛大家，一起達到財富自由囉！
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