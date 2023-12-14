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00919成立至今含息報酬破40％以上！ 他讚「大黑馬」：股利穩定殖利率高達9％

聯合新聞網／ 純純存股
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

Hi 大家好，我是純純。

今天來跟大家聊一檔高股息大黑馬，00919群益台灣精選高息，11/30公布Q3股利，一張配0.55元，真的是穩定配息，殖利率高達9.83%（依12/12收盤價22.37元計算）。

00919選股邏輯

流動性（日平均成交金額>8000萬）

獲利（近四季ROE>0）

股利率（5月股利率、12月預估股利率）

00919成分股調整

第一次5月定審

依照「股利率」大小排序，選取前30檔為成分股

第二次12月定審

前三季EPS成長率來 「預估股利率」，依照「預估股利率」大小排序，最多調整8檔成分股

00919的機會與風險

機會

喜歡穩定現金流的可以考慮 00919

第一次換股時間是5月，多數企業屆時已公布當年股利，等於掌握了當年配息好的個股，將不好的剔除

第二次換股時間是12月，藉由預估前三季EPS成長率來選股，同樣進行汰弱換強的動作

風險

成分股目前有47.32%為在半導體業15.50%在航運業，受景氣循環影響較大

過去配息不等於未來配息，還是要依據當年成分股表現決定

上市至今績效表現

績效表現

成立至今：41.36%

近一年：42.12%

00919上市後配息穩定，2023Q4配息意外調高到0.55。

今年績效表現超過40％，成分股表現不錯。

純純愛大家，一起達到財富自由囉！

◎本文內容已獲 純純存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 殖利率 選股邏輯 成分股

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