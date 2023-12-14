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00713、00878…現是高股息時代？他揭0050「市值型ETF缺點」反被酸爆

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF。（本報系資料庫）
網友討論ETF。（本報系資料庫）

高股息ETF正夯，相對市值型ETF投資人數較少，有網友分析，市值型ETF長期向上理論正確、但不適用台股，主因是台股不像美股，並沒有很多公司在撐盤，反而是高股息ETF平均投資，整體發展也更好。其他人卻不以為然，直言「崩盤的時候，高股息一定崩潰，畢竟目前是散戶撐起來的」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，台股現在是高股息的時代，他分析，台灣市值型ETF其實是閹割版的，他以0050舉例，其成分股將近一半比重都是台積電，對台股來說，台積電必須長期向上，反觀美國有7家龍頭股，7家以外也有一堆比台積電規模大的公司，買美股市值型確實能放心的在任何時候買進，但台股就不行了。

該網友表示，只要台積電遇到瓶頸，台股市值型ETF就碰到瓶頸，而美股就不會因為一家公司碰到瓶頸，整個市值型ETF就碰到瓶頸。雖然台股高度成長的公司依然很多，如生技股、電子股、散熱、營建、散裝航運、通訊等，漲勢兇猛，但是市值型ETF仍是死魚，因為台積碰到瓶頸了，0050這半年只漲1.59%。

反觀00878、00713等高股息ETF會納入這些股票，因此跟著起漲，00713贏了0050 6年、00878贏了0050 3年，市值型ETF長期向上理論是正確的，但不適用台股。

該網友表示，「我認為台股現在是高股息ETF的時代，因為台股市值型不像美股，一堆公司在撐盤，市值型ETF的理念，就是分散權值到各公司，一家公司不行，其他公司撐住，那市值型ETF就能長期向上，但台股市值型ETF，台積1家抵49家，台積不行市值型ETF就不行了，而高股息ETF現在反而更有市值型ETF的理念」。

其他人卻不以為然留言「很有自信地說錯誤的話，市值型是隨市值變化調整ETF各個股票的配置，只是如實反映各組成的市值，你的論述錯誤太多了」、「你去買高股息etf，你賣出的0050就交給我了」、「不要不信，崩盤的時候，高股息一定崩潰，畢竟目前是散戶撐起來的」、「有自信的胡說八道，你知道過去20年，台股市值型ETF幾乎不輸S&P500嗎？」

有網友表示「很多績效會贏是因為成立年限不夠久，只能說一堆變著花樣的話術說法在撈投資人的錢，台股ETF要嘛0050+0051、要嘛006208+0051就很強了」、「新聞媒體、財經網紅一起洗，高股息的討論看起來真的蠻熱，不過我還是買006208+00692為主」。

ETF 市值型 台股 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 0050元大台灣50

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