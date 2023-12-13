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不是季配高股息型報酬就一定輸市值ETF！ 專家：00918不只除息還會填息

聯合新聞網／ 大俠武林
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

大華優利高填息30（00918）即將在12/18除息，每單位金額為0.67元，如果以12/11收盤價21.83元來看，此次配息率約為3％（季配息），最後買進日 12/15 本週五，下週一12/18號除息。

千萬不要看到季配型的ETF就以為他報酬就會輸給市值型，大俠給您看00918從上市至今定期定額的報酬。

2022/12/01-2023/12/11

區間報酬 24.49%

同期大盤 8.22%

這個報酬已經充分證明00918不只會除息還會填息，再讓投資人帳上漲幅相當有感。

有漲，並且幅度超過除息時的殖利率，就不會發生左手配右手，這就是大俠常講的，身為實戰投資人，會把重點著重在這個ETF是否能把我的鈔票越變越多，而不是整天在鑽牛角尖檢討ETF名稱要叫市值還是配息。

我管你叫啥，會配息會填息，然後市值再給我漲超過同期大盤就好。

大俠有不少朋友用這套季配息組合，來配置出繳房貸的現金流系統。除了固定配息以外，等市值成長滿足到一個地步，還可以整包調節拿去cover頭期款。

大俠我一直都用實戰來證明這套的確可複製也可行。

◎本文內容已獲 大俠武林 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 市值型

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