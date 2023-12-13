有兼顧00929和00919特點的ETF？ 專家：還真的有…這檔叫00934！

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聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00919昨天突破規模直逼760億，00929則來到1105億，可見「月月配、高殖利率與兩段式選股」是高息型產品的黃金公式。

有沒有一檔產品能兼容這些特點呢？耶，還真的有，這幾年投信為了開發產品絞盡腦汁，在各種有效的策略上持續優化，中信投信所發行的00934這一檔，就完美的兼容上述兩檔的特點。

簡述特點：

1.月配息-這是標配

2.高殖利率-產品設計約落在7.4％

3.兩段式選股-9月攻成長、4月搶高息

4.產業選擇-全台股，不鎖定單一產業

我想，若這檔推出時間點是在年初，那應該是有機會跟上述兩檔掰手腕，但產品送審時正好遇到平準金事件，所以這檔上市時就先拿掉了平準金機制，後續是可以補上的。

你看各家投信原產品設計沒平準金的，後面都補上該機制，可見該機制在穩定配息上有其必要性。

這檔產品在11/1上市以來，價格已經從15元一路上漲到16.92元，一個半月的時間上漲了12.8％，這驚人的表現，讓人不禁想說，這真的是高股息嗎？太強了！

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 月配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

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