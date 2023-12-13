00934掛牌一個月報酬已10％以上…兼顧每月領息和成長？ 專家：關鍵在這兩個月份

月月配高股息 00934怎麼看？

想要月月配息，自組幾檔ETF是一種做法，但最簡單的就是直接選擇月月配的ETF。月月配的好處主要有兩個，第一是降低每一次的股利金額，就可以避免被課健保補充稅。再來則是提早拿到股利後可執行複利再投入，然後下個月又可以再多領更多的股利。不過要提醒的是ETF的選股邏輯其實還是最重要的，月月配只是加分，而不是第一選擇的思考重點。

台股第二檔月月配高股息ETF，代號00934的中信成長高股息，從名字就可以知道它的選股邏輯是訴求「股息」加上「成長」。這就有趣了，怎麼樣兼顧領息與成長呢？關鍵就在成分股是每年四月與九月進行調整，然後篩選的原則會有一些差異。

舉例來說：

在第四季的除息淡季時，00934的選股因子會有50％的權重放在成長，藉此篩選當年度財報優秀的公司，強化投資組合的股價爆發力、也增加成分股來年的高股息底氣。 而到了隔年第二季開始準備迎接除權息旺季之際，成長因子會從原本的50％下降到20％，取而代之的是50％的因子權重給了股息因子，來納入當年度股利亮眼的成分股。簡單來說就是「夏天賣挫冰，冬天賣火鍋」的概念！

00934掛牌到現在也滿一個月，是時候來做個滿月健檢，直接來看幾個數字，00934目前的前三大成份類股是半導體48.17％、電子零組件11.07％、還有9.98%的電腦及週邊設備業。這個組合從11/1到12/8短短一個月左右就繳出了超過10%的漲幅，對比同期的台股大盤還要更高，初步檢驗選股邏輯算是沒讓參與募集的股民們失望。也難怪才發行一個月出頭，基金規模就成長到80億大關，受益人數也超過四萬八千人，成交量更是天天破萬張，畢竟選股邏輯人人都會說，但績效才能治百病（笑）。

如果是喜歡月月配的高股息ETF，那這一檔新兵值得關注，剛掛牌優點是價格不會高不可攀，目前可定期定額的券商有中信、國泰、元富、玉山、康和、凱基、華南、群益、兆豐跟統一證券，懶人包供大家參考。

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