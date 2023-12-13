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00919月領1至10萬股息加薪表曝光！ 他：擁年化配息10％價格需低於22元

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

Hello大家好，我是知美。

2023年11月30日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，今年度第四季季配息金額0.55元。

利用公告當天收盤價格21.65元計算，季配息率2.54%，年化配息率10.16%。

有別於前2次每單位配發0.54元，這次意外提高0.01元至0.55元，00919順利突破10%年化配息率同時，可以看出群益投信，想要維持00919高配息率的決心。

這次配息想要獲得10%以上配息率，持有價格只要低於22元就可以。

00919超狂月配10萬加薪表

採用11/30收盤價格21.65元計算

想要月配1萬，年配12萬

需要持有54.546張，總成本118萬0921元

想要月配3萬，年配36萬

需要持有163.637張，總成本354萬2742元

想要月配10萬，年配120萬

需要持有545.455張，總成本1180萬9101元

本次收益分配除息日期：2023年12月18號

本次收益分配發放日期：2024年01月12號

小提醒：以上計算採用00919第四季配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 殖利率

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