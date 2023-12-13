00929、00878、006208三選一每月10K定期定額！ 網：新手推薦這檔

許多人會選擇存股作為長期投資，所面臨的風險相對較小，報酬也會較為穩定。有網友打算一個月投資一萬元定期定額ETF，想選擇的標的包括00878、00929、006208。其他人建議他「定期定額不用想進場時間，現在的高點可能是未來低點，所以越快開始越好，選一檔專注投資就好，006208很適合新手入門」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他規劃每月定期定額一萬元投資ETF存股，但他擔心定期定額買不到一張，若等資金足夠再買進，可能又會買在高點，他好奇，「目前006208、0056等標的是否適合進場，目前觀望的標的有00878、00929、006208，定期定額又該買幾檔ETF最合適？」

其他人則留言「定期定額就是不用想什麼進場時間，你越猶豫只是越慢開始存股」、「買一檔就好，ETF已經夠分散了，我是選006208入門」、「每個月定期定額可以承受的金額就好啦，不要想太多，平均攤下來沒有買高點這種事情」、「878、929、6208三選一，推專注一檔006208」、「最近可以考慮買美債」。

還有人留言「我是買大盤型、類大盤型的ETF多，006208+00692，然後配一個公司債00740B做股債配」、「定期定額的概念其實就是要讓你能買到一個微笑曲線，回顧0056或00878高股息ETF，其實都有很高的填息機率，不用怕買在高點，有可能你現在認為的高點，未來會變成低點」、「可以考慮00919，12/15最後買進日，這次配息0.55趕快參加除息」。