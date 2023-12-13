別只執著00929？他曝00713+00878+0056更賺錢 網笑：我就懶

高股息ETF 00929近期討論度高，上周受益人增加的有30檔，其中00929增加逾5千人。有網友不解「為什麼要執著於00929？」他坦言，透過月月配投資00713+00878+0056，等於每個月都有配息可領，也除息金額都大於00929的0.11元，輪流操作其他標的、除息前買進、填息後賣出報酬更高。其他人則直言「主因就是懶」。

台股ETF投資熱潮不斷，觀察56檔台股ETF規模總規模來到1.38兆，以單檔規模排名來看，12月6日排名大洗牌，前四名依舊是千億以上的0050、0056、00878、00929。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「為什麼要執著於00929？」他表示，透過月月配投資00713+00878+0056，每個月都會有ETF除息，除息金額也大於00929的0.11月額度，若是輪流操作其他ETF，在每月除息前買進、填息後賣出，再換投資下個月除息的ETF，報酬率一定大於00929。

其他人則留言「買這麼多支好麻煩，反正我買929含息賺10%了，有賺就是好股票」、「一直出真的買不完」、「ETF太多了，硬要分就幾種而已，其他很多都換皮而已。考慮市值、流動性、產業別等等，台股能被挑進ETF的股票就那些，就算選股邏輯不太一樣，選出來東西也很像，選得很像所以配息也很接近、平準金機制、手續費管理費，最近新出的也大同小異。所以小弟就一個結論，爽就好了，整天買買賣賣，交易成本都不知道多少了」。

還有人留言「其實標榜月配息的股票標的都很奇怪且多此一舉，明明就有債券ETF，偏要用債券的模式去投資股票，還沾沾自喜」、「不然怎麼割韭菜」、「00929的息買00935，00929填息、00935賺錢，雙頭賺」。