他想賣70張00929改買00919！網曝「最佳投資點」：月賺1萬元

高股息ETF備受投資人青睞，有網友打算出清70張00929，改買00919，試算下來每月配息可從7000元增加到1萬元左右。有人提醒他，趁萬七「趕快出清」，至於00919要等到股價22元以下、殖利率10%再買進，會更划算。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他手上持有70張00929，均價18.14元、3張00919，均價21.58元，本月15日將參加第五次的00929除息，他規劃除息結束後，賣掉手中的00929、改買00919。

該網友表示，00929的配息讓他很滿意，年化殖利率約7%，不過00919在股價22元以下買進還能有10%的利率，因此考慮趁機轉到00919參加除息，能賺到的配息也更多，他是算，00919配息一次0.55元，等於00929五個月的配息額度，加上00929這次配息有85%來自收益平準金，加深他想換股的心。

其他人則留言「幫你速算了一下，你現在的本金轉到919每個月差不多領1萬，留在929大概7000多」、「萬七快出清喔，etf漲到頭歪，919要22塊以下再撿，殖利率10%才漂亮」、「先出清吧，價差應該就可以補足配息了，不然我看919除息前還會再漲，到時候過23就沒有10%殖利率了」、「建議是00919加碼參加除息、00929保留，然後加碼0056+00878 雙月配」。

還有人留言「我是轉878過來的，轉32張，還有部分留在878跟0056，自己組月配比單壓00929殖利率還高欸其實」、「要轉的話記得要注意填息後再轉」、「覺得可以轉」、「我是878轉過來的，919上一次已經完成填息，配息也比878高，超爽der，但929我就不確定了，畢竟他是月配，有其他爽點」。