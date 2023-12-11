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大谷翔平年薪21億台幣五分鐘就能買一張00929！ 專家：但不確定是否有需求
日籍球星大谷翔平拿下了體育史上最大的合約，10年7億美元。現年29歲的大谷也將成為全球最富有的運動員、全亞洲87%丈母娘心目中的理想女婿。
7億美元換算台幣，我幫大家粗估計算一下：
年薪約為21億台幣
月薪1.8億台幣、
日薪600萬台幣、
時薪25萬台幣、
分薪4200塊台幣、
秒薪70塊台幣。
像我打了這篇貼文一共花了5分鐘，已經足夠大谷買一張00929來配置他的月月領息組合。
當然，我不確定他會不會有這種需求就是。
網友留言補充：美國加州稅率繁重，大谷翔平一年7000萬薪資當中，需扣掉眾多賦稅，最終實際可獲得的薪資其實可能將不到一半。如今就有美國媒體推估，7000萬美元最終可能需扣掉2590萬美元的聯邦稅、465萬美元的加州稅、210萬美元的代理費、200萬美元的運動員稅及164萬美元的FICA/醫療保險等費用，等於大谷最終實際能拿到平均年薪約為一年3360萬美元(約新台幣10.5億元)，整份合約則大概為3億3600萬美元（約新台幣105億元）。
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