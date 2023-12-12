他有10張00919想再買00935！更多人推投資006208或0050

投資ETF時，標的搭配需要依照個人需求而有所變動，若搭配得宜，就能最大化報酬。有網友持有10張00919，並持續定期定額投資，近期打算搭配市值型ETF投資，現正看準漲幅較大的野村臺灣創新科技50 ETF（00935）。雖然有網友認同是不錯標的，不過更多人依然推薦搭配006208或0050。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）11月1日掛牌，股價一個月上漲10.5%，優於加權指數的8.95%，總規模更是大幅成長2.75倍，甚至遙遙領先所有ETF中第二名的1.59倍。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他手上持有10張00919，並持續定期定額投資中，近期他想多搭配市值型ETF投資，想選擇00935，主因是外界認為這檔標的是科技版的0050，上市至今的漲勢也很大，規模成長率、受益人數等表現都很亮眼。

該網友表示，他打算利用00919的配息買進00935，未來收入增加後，再固定買進00935，進行定期定額投資。

其他人則留言「如果著重台股科技股的話，935跟881都是滿不錯的標的，我個人就持有不少881」、「935真的有點猛欸，有加存股觀察名單，就看它這樣一路漲上去了」、「我是929配935，專攻科技組，一個領息、一個衝報酬」、「919最近賣超冠軍還不跟大戶一起跑？上一季才剛填息，趕快先獲利了結買935或其它了」。

但也有人留言「依舊推 006208、0050，費用低6208會更好」、「後面新出的都沒有認真研究，感覺看越多買越多，還是穩穩的存00692+878 ESG組合，目前股利都是投入原本的ETF」。