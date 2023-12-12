他買00929賺6.4萬 改投00919再領2萬配息！網卻因1原因唱衰

群益台灣精選高息（00919）近日討論度非常高，有網友分享，他投資00929獲利6.4萬元、總報酬率9.18%，他將持股賣出，資金76萬元改買00919，每月「加薪」幅度大漲，下個月還會配息近2萬元。不過卻有不少人不認同此做法，有網友擔心「填息才是賺，00929的成分股比00919還要強，又買在高點，換進去直接套」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他投資00929獲利64098元、總報酬率9.18%，他規劃賣出持股，將資金76萬元改買00919、共35張，預計下個月配息19250元。

該網友指出，會賣股的原因是00919年配息10%，同樣成本下獲利大於00929，等於每月加薪幅度可以成長。

其他人則留言「感覺好猛喔，賺完再立刻轉移好標的欸」、「這才叫做錢滾錢」、「可以哦，00919一季配0.55等於五個月的00929，轉過去我覺得很值」。

不過也有人留言「換來換去還是要填息才有用，再來換到沒填息的etf，成分股跟流通也沒那麼大，到時候套住或進入空頭」、「選etf主要是看成分是什麼，00929的成分股比00919還要強，我真的不認為換過去是好事」、「不用換，存錢再買919就好」、「929會繼續噴欸」。

還有人坦言「還是929月配比較爽」、「00929股息拿去買00919不就兩邊賺了」、「填息才是賺，拿到息就跑沒啥意義」、「看起來很聰明，但其實不推欸，因為我猜你的929均價大概在17.1左右，應該很難輸吧，但換到919很容易進去直接套」、「換進去直接套，然後再來哭，買在高點」。