他買00929賺6.4萬 改投00919再領2萬配息！網卻因1原因唱衰
群益台灣精選高息（00919）近日討論度非常高，有網友分享，他投資00929獲利6.4萬元、總報酬率9.18%，他將持股賣出，資金76萬元改買00919，每月「加薪」幅度大漲，下個月還會配息近2萬元。不過卻有不少人不認同此做法，有網友擔心「填息才是賺，00929的成分股比00919還要強，又買在高點，換進去直接套」。
一名網友在論壇Dcard發文表示，他投資00929獲利64098元、總報酬率9.18%，他規劃賣出持股，將資金76萬元改買00919、共35張，預計下個月配息19250元。
該網友指出，會賣股的原因是00919年配息10%，同樣成本下獲利大於00929，等於每月加薪幅度可以成長。
其他人則留言「感覺好猛喔，賺完再立刻轉移好標的欸」、「這才叫做錢滾錢」、「可以哦，00919一季配0.55等於五個月的00929，轉過去我覺得很值」。
不過也有人留言「換來換去還是要填息才有用，再來換到沒填息的etf，成分股跟流通也沒那麼大，到時候套住或進入空頭」、「選etf主要是看成分是什麼，00929的成分股比00919還要強，我真的不認為換過去是好事」、「不用換，存錢再買919就好」、「929會繼續噴欸」。
還有人坦言「還是929月配比較爽」、「00929股息拿去買00919不就兩邊賺了」、「填息才是賺，拿到息就跑沒啥意義」、「看起來很聰明，但其實不推欸，因為我猜你的929均價大概在17.1左右，應該很難輸吧，但換到919很容易進去直接套」、「換進去直接套，然後再來哭，買在高點」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言