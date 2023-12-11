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0056、00878、00919、00929每月加薪一萬誰成本最低！ 她：這檔以162萬勝出

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

之前雷龍分享四檔熱門高股息ETF，（0056、00878、00919、00929）幫你每月加薪1萬元獲得極大迴響，雷龍也收到許多私訊統計後發現，「月月配+每月加薪1萬元的組合」，是投資人最想達成的目標。

於是雷龍敲打算盤反覆計算，終於生出最強月月配組合，並附上最低成本加薪比較表，讓你輕鬆每月加薪1萬元。

上圖為高股息ETF比較表，先初步認識該4名選手基本資料。

上圖為每月加薪1萬元所需成本比較表，由00919選手以最低成本162萬元勝出。

上圖為自組月配每月加薪1萬元，0056+00878+00919選手聯盟，配息月份互補組成月月配，並以較低成本勝過00929選手。

00919精準選股邏輯

00919從台灣上市櫃前300大企業母體中，經流動性與指標篩選後，依股利率及成長率排序選出前30檔股票，並於每年5月、12月調整持股，精準的選股邏輯，幫助投資人使用最低成本每月自動加薪1萬元。

00919高股息與獲利兼具

12月用「當年前三季EPS成長率」，找出獲利成長股，預選高股息；5月用「實際宣告股利率」調整持股，精準卡位當年度前30檔最高息股，提高配息水位，降低每月加薪1萬元的所需成本。

00919配息水量充足

12月買進，可分配投資收益（2.23元）至少可再配4次0.55元，明年6～8月除權息旺季，可分配收益再進帳，股息源源不絕，替投資人穩定加薪。

雷龍慢說

00919以精準選股方式，用最低成本幫投資人每月加薪1萬元；而0056+00878+00919組合，以最低成本搭配出月月配息，不僅每個月加薪，也更加分散風險。00919宣布12月配息0.55元，由於可分配投資收益充足，在12月除息前買進，至少可領4次股息，只要在股價22元以下進場，殖利率都有10%喔！

本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF

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