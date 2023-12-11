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00918總報酬破5成…股息價差都可以操作！ 專家：有高填息、殖利率特點

聯合新聞網／ 陳重銘
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

大華優利高填息30（00918）即將在12/18除息，每單位金額為0.67元，如果以12/7股價21.57元計算，單次配息率為3.1%（季配息），看起來非常不錯，想參加配息的投資人，12/15（含）前記得要上車。

記得00918在募集的時我就有分享過，如今已經掛牌超過一年了（2022/11/24掛牌），績效算是很突出的，總報酬已經突破5成。只用市價推算，也有超過4成的漲幅，配息率更是連續兩次（9月與12月）超過3%，等於是股息價差都可以操作。

00918最特別的地方就是強調「高填息」，6月（0.2元）跟9月（0.75元）的配息，也都已經填息了。主要原因就是指數篩選原則中，把歷史填息紀錄納入考量，因為只有「填息」，股息才是穩賺，才能避免股息只是「左手換右手」。由於ETF是持有一籃子股票，所以成分股能否快速填息，就是ETF選股的重點了。

00918為何能夠高填息，要先來講一下指數的特點。00918是追蹤「特選台灣優利高填息 30 指數」，選股範圍是台灣上市上櫃股票中，市值前 150 大股票。

一、用「股利率」排序，選取前33%。

二、再以完成填息的次數比率，擇優篩選 30檔股票。

三、依照股利率加權，再依自由流通市值調整權重，個別成分股權重上限為8%。

從上面3點可以看出，00918的成分股具備「高殖利率」跟「高填息率」的特點，而且殖利率越高的權重也越高，因此00918整體也能夠維持高殖利率。下表列出前10大成分股，都是一些高股息的績優龍頭股。可以看出成份股大多是電子股，除了股利很大方之外，今年更受惠AI飆漲，帶動00918的漲勢！

從報酬率來看，00918上市一年來的表現真的很不錯，那麼過去的好表現能夠維持嗎？00918會在每年6、12月調整成分股，所以這個月底就要進行調整，一樣是透過「高殖利率」跟「高填息率」篩選，持續納入營收持續穩健+配發股利大方的公司，就讓我們拭目以待吧。

資料來源：Bloomberg。報酬率統計採12/8收盤價市價總報酬
資料來源：Bloomberg。報酬率統計採12/8收盤價市價總報酬

今年即將畫下句點，股市明年展望如何呢？統計過去40年來，11月之後至隔年4月前，台股表現均是可圈可點。加上景氣燈號已於10月由藍燈轉為黃藍燈，顯示景氣低谷已過，台股迎來佈局的好時機。然而大盤在萬七的相對高點，還是要有一點危機意識。

高股息ETF具備穩定領息（退可守）、低點進場賺價差（進可攻）的優點，但是請注意股息並非穩賺，只有填息才是真的有賺喔！指數強調「高殖利率」跟「高填息率」的00918，過去幾次除息也均有填息，相信會是投資人的一個好選擇。再次提醒，00918即將在12/18除息0.67元，投資人最晚要在12/15前買進或是持有，才可以參與領股利喔！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 成分股 績效 殖利率

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