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00919擠下006208成台股ETF第五大！ 他：第一次配息時規模僅37億元

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

Hello大家好，我是知美。

2023年12月08日，群益投信官網查詢，00919群益台灣精選高息，基金規模698億元新台幣，擠下006208成為台股ETF規模第五大。

台股規模前五大ETF，除了第一名的0050元大台灣50，第二名至第四名通通由高股息ETF霸榜；2997億元 V.S 6615億元，顯示台灣人真的最喜歡高股息ETF。

00919群益台灣精選高息，2022年10月20日掛牌，基金規模僅35億元新台幣。

2023年06月02日第一次配息公告，基金規模37億元新台幣（僅成長2億元）。

2023年12月08日第三次配息公告後，基金規模698億（躍升全台規模第五大ETF）。

00919 12月最新配息公告，有別於前2次每單位配發0.54元，這次意外提高0.01元至0.55元，順利突破10％年化配息率同時，也讓基金規模單周暴增百億。

本次收益分配除息日期：2023年12月18號

本次收益分配發放日期：2024年01月12號

小提醒：並不保證未來收益分配配息金額，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 006208富邦台50

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