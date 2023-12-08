00713、00919、00929會怎麼選？ 她卻鍾愛0056和00878：若只能三擇一挑它

00713、00919、00929怎麼挑？

這陣子陸續好多粉絲朋友私訊小車，都是想徵詢我對市面上幾檔熱門ETF的想法，今天來就最常被問的元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息 （00919）、復華台灣科技優息 （00929）三檔ETF來回答。

之前在粉專曾分享過自己挑選ETF的原則，便以這些原則套用到這三檔ETF來檢視一下：

1.選股邏輯

挑選ETF的重中之重，自然在於「選股邏輯」，可分三點細談：

ETF分類

三檔皆為高股息ETF，立足點都是以領息為主的核心標的。「✔️」

標的更換不要太頻繁

既然我們存個股都是以「長期持有」為原則，當然 ETF的選股邏輯也不例外。個人不喜歡成分股更換幅度太大的ETF，一來大量買賣增加許多不必要的交易成本，二來公司好壞多半需要時間來證明，頻繁更換很可能扼殺了好公司展現獲利或市值成長的機會。

00713每年 2 次進行成分股審核與調整，然而50檔成分股中沒有設定單次更換的上限，像最近一次6月16日調整數量便高達21檔進21檔出，幾乎換了一半。如此不僅增加交易成本，變更大量成分股十分仰賴經理人眼光。現在經理人績效好，不見得永遠都是同一位，一旦換人，勢必又要重新觀察績效如何。「❌」

00919每年調整2次，像最近一次5月31日30檔成分股調整數量便高達10檔進10檔出，比例也偏高。「❌」

00929 每年調整1次，像最近一次6月29日40檔成分股調整數量也高達20檔進20檔出，換了一半，比例最高。「❌」

內容物是什麼才重要

ETF的成分股就是我們實際買進的股票，其選股原則篩選出來的內容要符合自己的需求，不求百分之百，但求百分之八十要是自己認為還不錯的標的。

高股息ETF雖然以領息為主，還是希望ETF成分股的產業可以分散一些，既能分散風險，也可以避免發生單一產業「一榮俱榮，一損俱損」的極端情況，影響每年配息穩定度。

00713電子工業比例最多，占58.39%，其他也有金融、食品、傳產類股，產業分散。「✔️」

00919半導體與電腦、電子週邊產業占了絕大部分，共占了78.32%，而航運股也占了15.5%，產業集中於這兩項，並不分散。且航運股價格與股利皆大起大落，抱起來震盪較大。「❌」

有趣的是，2021年0056才因納入航運股而被大眾批評得一文不值，為何同樣持有不少比例航運股的00919卻受到熱烈追捧？值得深思。

00929全為科技相關產業，不分散。「❌」

2.ETF規模、流通性

三檔皆為熱門ETF，規模、流通性沒問題。「✔️」

3.投資市場

三檔成分股皆為台股，屬自由經濟市場。「✔️」

4.一年以上觀察期

00713成立日期2017年9月19日，上市滿6年。「✔️」 00919 成立日期2022年10月13日，上市滿1年。「✔️」 00929成立日期2023年6月1日，上市未滿1年。「❌」

基於以上各項比較，

不過若是00713、00919、00929三檔硬要挑一檔的話，我會選00713，畢竟它只有一項沒有符合我的挑選原則。加上走過2022年大盤修正近6千點，充分展現其抗跌優勢，值得肯定，只不過持有它可能要祈禱經理人更換不要太頻繁。

友情提醒：現值大盤高檔，大部分高股息ETF價格偏貴，買進腳步宜放緩，或維持定期定額。

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