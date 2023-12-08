00878納入統一、世界先進、聯電背後吃豆腐獲利好簡單？ 專家：賺短線也不一定了

編按：原文發文時間為11月28日

【文．玩股神探】

最近00878宣佈調整成分股，規模超過2,000億的大資金就是不一樣，撼動個股股價的實力當然也不在話下，一舉一動也成為市場焦點。

上週就有媒體盯著投信網站，發現統一、世界、聯電又慢慢買回，而這三檔股票在之前也曾經被買進，現在又買回了，反倒是AI概念股本來被認為會清場，結果也都沒有賣出，這讓大家霧裡看花，抓不到節奏。

參考前一次買賣調整，五月份00878踢除國巨(2327)、中華電(2412)，並新增緯創(3231)、日月光投控(3711)，後來也就出現大家知道的AI效應，00878持有AI族群的權重最高吃到四成，所以當時股價也一路翻揚，回顧那個月份，這四檔股票以及00878又是如何？我們先回測一下績效，時間設定在2023年五月到八月。

個股比較

從00878後續發展來看，五月到八月，國巨累計下跌2.22%，中華電累計下跌8.66%，被踢除的股票確實出現跌勢，另外緯創就不用多說了，股價直接繳出翻倍績效的151.61%，日月光投控也有16.83%的漲勢。

但如果放著到現在呢？國巨又轉為上漲，從原本下跌2.22%到目前上漲15.12%，而中華電則稍微收斂至5.51%。另外緯創則從上漲151.61%縮水到99.35%，日月光則持續上漲到24.75%。結果國巨、中華電被砍，反而上漲，緯創獲利出現縮水，日月光投控則是穩健上漲。

從這跡象來看，短期內的00878是有那麼一點影響力，但如果拉長時間可就不一定，這也可以套用在目前的狀況。

雖然11月的00878成分股還沒確定，但大家在前一週持股就能看出蛛絲馬跡，世界、聯電、統一再度出現在最新持股中，這代表接下來的成分股有機會重新納入這三檔股票，如果再跟00878放在一起對照，近一週股價漲幅最高的是世界1.14%，再來是統一上漲0.28%，聯電則下跌0.9%，00878也還攤在地上，下跌1.55%，先不說之後發展，以現在來說，看到00878買股想賺短線投機財，但剛好運氣差選到聯電的怎麼辦？結果一樣都是成熟製程的世界反倒是上漲1%以上，另外牛皮股統一也跟著上漲。

所以看到ETF成分股納入股票，想去賺短線，現在也不一定走得通了，那回去無腦投資ETF呢？AI股一直殺也讓最近00878走弱，再加上這次00878並沒有踢除AI概念股，你不會擔憂嗎？如果AI還有行情，那麼00878繼續漲就繼續拍手，但你有沒有思考過一件事，要是AI真的開始走弱下殺，一去不復返怎麼辦？還有一個問題是，00878上漲真的能帶動成分股上漲嗎？或者是成分股影響00878走勢？這是個大問哉，上漲時，大家怎麼說都是對的，下跌時怎麼罵都是錯，顯然無腦投資ETF也很容易出事，想跟著ETF換股時機吃豆腐，也不是這麼安全，而且這套無腦投資法，已經是你知、我知、獨眼龍也知，當所有人都知道，還有機會賺到超額報酬嗎？當然很困難，總歸一句，投資還是要認真研究，但不是研究鑽漏洞或內線消息，而是找到正確的方式學習投資。

至於什麼才是正確的投資觀念？絕對不是自己胡搞瞎搞，而是找到適合自己學習的地方，玩股網有七大社團，包含了台股短線、波段，期貨當沖跟期貨波段，另外也有選擇權及海外期貨，相較於過去賠的錢，以及未來賺的錢來說，學費其實只是毛毛雨而已，不要再一次省小錢賠大錢。我們之前碰過太多學員都是一直糾結說要不要加社團，然後一直在市場中賠掉十幾二十倍社團學費，後來終於想通了，加入社團後，學到高手團長們正確的操作策略，立馬從大賠變成小賠，然後開始小賺小賺，熟練後開始大賺，寫加入心得時都說不知道之前在鐵齒什麼，要是能早一年加入的話，一來一回至少差幾十萬以上。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00878這次買進統一、聯電、世界能吃豆腐嗎？緯創大漲劇本有機會複製？