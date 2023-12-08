00937B「溢價過高」買貴了吃虧是自己！ 他：00933B則很穩定在1％以下
Hello大家好，我是知美。
00937B前幾天掛牌上市，當天成交就爆23.6萬張破紀錄，熱度超級驚人！
但由於買盤太過熱絡，溢價幅度一度來到6.56%...
知美提醒大家，投資債券ETF千萬要留意「折溢價」，不論是哪一種債券，美債或者是投資級債ETF，折溢價高於1%，都要小心，因為買貴了，吃虧的只有自己！
舉例說明，如果一檔債券ETF殖利率6%，因為高溢價買貴6%，減掉溢價6%之後，等於整年配息都被吃掉，到最後白忙一場，所以投資債券ETF千萬要留意「折溢價」。
今年10月成立的另一檔月配債券ETF，00933B目前溢價都很穩定在1%以下，明年2月首次除息，一次可以領到累積3.5個月的配息！加上有收益平準金機制，到時候不用擔心很多人湧入而稀釋配息。
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