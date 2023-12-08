為何棄00878投00919飆股陣營？ 專家分析「兩點」：一重點在於其成分股

【文．玩股神探】

前一週我在「00878這次買進統一、聯電、世界能吃豆腐嗎？緯創大漲劇本有機會複製？」提到，投資不是跟著00878成份股調節，無腦買賣就能贏，延續這個議題，本週來聊聊剛創下掛牌新高價的00919...

群益台灣精選高息(00919) 技術分析

2023年9月15日，00919盤中創下掛牌新高的21.92元，也收在新高的21.89元，後來因為AI概念股走弱，股價又開始受到淨值縮水而下跌，但來到12月的現在，收盤22.12元再創新高價，相對00878低調來說，00919又再次成為鎂光燈焦點，畢竟AI轉弱了，00878就不強了嘛，而且也沒有賣出任何AI股獲利了結，大家當然就失望了，也難怪00878投資人轉而怒買00919。

為什麼大家罵00878而轉往00919？殖利率是第一個因素，00878最新公告是0.35元，跟前一季持平，年化殖利率是6%多，但00919最新公告配息是0.55元，比前一季0.54元更高一些，年化殖利率已經接近10%，先不用說什麼平準金啦，大家領到錢都一樣的意思，反正00919就是贏。

群益台灣精選高息(00919) 成份股

第二個當然又要回到成分股觀察，這檔ETF有四成持股都在半導體族群，第二大的是航運股佔約15%，第三大則為AI概念股相關的電腦及週邊設備業12.12%，第四大則是跟半導體產業呈現高度關聯性的電子零組件業佔比9.78%。

所以00878持股AI股達四成沒賣AI被罵到臭頭，不趕緊獲利出場，還要眼睜睜看著資本利得縮水，而00919就比較無所謂，僅僅12%而已，即便AI概念股通通都腰斬，其實半導體族群也反彈了，完全可以蓋過AI虧損，在這陣子更是天時地利人和，海運族群突然開始反彈，先不管是什麼原因，新聞總是一堆，反正上漲才是王道，而00919在AI熄火之後，靠著半導體往上衝高高，尤其聯發科持股4%多，當然有助於淨值上攻，但近期半導體轉為低調之後，一棒接著一棒來，第三、四大持股分別是長榮6.76%、陽明6.55%開盤反彈，也抵消了第二大持股廣達的下殺，而最大持股聯電也穩定上漲中，其他像是日月光、瑞昱、瑞鼎、矽創也都呈現輪漲，就是這麼剛好，也難怪漲到現在。

個股比較

從族群漲幅來觀察，近一個月的加權指數上漲5.54%，半導體上漲5.89%，航運上漲7.17%，而電腦及週邊設備僅反彈3.54%，也難怪00919股價創新高，不只超過AI族群，又海放大盤直接繳出47.37%的驚人表現。

但你有沒有發現一個現象？以前大家都是買個股，每次都是漲完了你才知道，要追也來不及了啦，投資市場永遠「沒有早知道」，結果換ETF投資，還不是一樣？ETF也是成分股輪流漲，台積電強就看0050表演，AI猛就靠00878發威，半導體反彈當然是00929主場，現在海運復甦又變成00919，這搞來搞去，又變成「主動投資」了，所以嘛，投資還是都要研究，才能提早卡位賺到獲利，否則只會馬後砲肯定會被割韭菜的。

至於如何提前卡位獲利？也不是叫你唱反調，殺下去的就去買，股票ETF漲你就買「反一」，那都只是亂搞罷了，真正的關鍵還是要研究過後，再去投資，否則就像00878或00919的例子，當你買進這些ETF，除了無法控制成分股買賣，大盤在殺的時候你也只能跟著被殺，美其名叫做交給經理人，但實際上就是按照公司的指數公式投資而已，運氣好就賺錢，運氣差就套牢。

遇到大盤上漲時，以為買0050就穩了，結果永遠都不是漲你手上的，也不是拉「積」盤，原來今年大盤是被AI概念股拉起來的，所以手上買0050就只能看00878開心，總歸一句繼續跟單的人，未來的日子雖然是一天比一天爽，但投資績效就是一天比一天弱，所以還是得研究研究，至於如何掌握股市、總經市場動向？自己搞當然是最沒效益的，因為很有可能花了時間也賠了錢，最後兩頭空，倒不如參考其他高手的獲利策略。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00878拋棄潮轉往00919，馬上受惠海運創高！ETF是如何玩成飆股的？