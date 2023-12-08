月開銷30W！他想當躺平族賣掉4800萬房 網籲投資00929每月領息280K

有網友為了擁有穩定現金流，因此打算賣掉台北市的電梯大樓，約4800萬，然而一家五口每月開銷高達30萬，所以必須買股以維持收入。其他網友建議，可以選擇投資每三個月發一次股利的ETF或股票，若投資三檔ETF，每年股息約可領250到300萬，另有人建議投資00929，每月被動收入28萬。

一名網友在PTT發文表示，他為了維持穩定現金流，因此打算賣掉手上房產，為台北市的電梯大樓、價值約4800萬，不過一家五口每月開銷高達30萬，未來還要在新北市租房，因此他規劃投資股票等來保持收入，他詢問「該如何配置可以負擔生活費又有穩定現金流呢？」

其他人則留言「季配，每三個月發一次股利的ETF或股票」、「保守一點只有美投等債，4800*5%=240萬/年，需要節省開銷或找工作填補資金缺口，還有現金流被咬著，你不能出任何意外支出，有風險，找個簡單工作雙薪累積年薪80-100就可以過的輕鬆點」、「買美債正2，翻成一億」、「先貸款，搞不了再賣房，賣房房貸會代償，沒工作房子有價值還是有銀行會借你，就利率會差了點，別傻傻都弄得自己沒收入啊，有房有個簡單收入貸款才方便，你賣房就等於底氣都沒了，除非你還有好幾間房」。

還有人留言「三檔ETF確實Ok，保守抓6%，至少有250-300W左右股息」、「你要抓30W開銷這樣就沒辦法，除非賣到6000W才夠，還有你說要租屋，不知道30W有沒有包含租屋，開銷20-25W的話，確實4800W都買ETF沒什麼問題」、「00929，一個月大概可以28萬，然後一個人去當保全」、「all in 00713」、「貸款拿去買高股息+工作」。