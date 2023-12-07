00934月配高股息ETF需注意的「七件事」！ 她：明年有望納入收益平準金
月配高股息ETF
再整理一檔月配高股息ETF00934資料給大家參考，今天的圖是雪倫製作的！
想了解更多，可以鎖定每週二晚上八點投資嗨什麼YT頻道，股魚老師會分析「月配型高股息ETF問題，以及現在還能買嗎？」
證券代號：00934
名稱：中信成長高股息ETF
產品特色：
從台灣上市上櫃股票，經流動性及指標篩選，結合股息、成長及品質等投資因素，篩選出綜合表現佳的50檔。
1.全產業選股
2.淡季攻成長／旺季鎖股息
3.月配息
4.發行價15元
成分股50檔
第一次除息時間：預計2024.7月
收益平準金：沒有（中信投信申請中，有望2024年納入）
保管銀行：第一商業銀行 (在意匯費的朋友，可以開個戶）
雖說這檔明年七月份才除息，2023.11.1 掛牌上巿，剛看盤中16.43元，報酬也高達9.5%，表現也挺不錯的！
人家說，開門有七件事，投資月配型高股息也有七件事要留意，雪倫整理在下面：
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