快訊

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

那英出事了…疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

普亭尚未表態競選連任 俄羅斯明年總統大選日期先出爐

00934月配高股息ETF需注意的「七件事」！ 她：明年有望納入收益平準金

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

月配高股息ETF

再整理一檔月配高股息ETF00934資料給大家參考，今天的圖是雪倫製作的！

想了解更多，可以鎖定每週二晚上八點投資嗨什麼YT頻道，股魚老師會分析「月配型高股息ETF問題，以及現在還能買嗎？」

證券代號：00934

名稱：中信成長高股息ETF

產品特色：

從台灣上市上櫃股票，經流動性及指標篩選，結合股息、成長及品質等投資因素，篩選出綜合表現佳的50檔。

1.全產業選股

2.淡季攻成長／旺季鎖股息

3.月配息

4.發行價15元

成分股50檔

第一次除息時間：預計2024.7月

收益平準金：沒有（中信投信申請中，有望2024年納入）

保管銀行：第一商業銀行 (在意匯費的朋友，可以開個戶）

雖說這檔明年七月份才除息，2023.11.1 掛牌上巿，剛看盤中16.43元，報酬也高達9.5%，表現也挺不錯的！

人家說，開門有七件事，投資月配型高股息也有七件事要留意，雪倫整理在下面：

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 月配息 收益平準金

延伸閱讀

中信金（2891）有錢人的第一選擇？ 他曝2大優點：去年股價30都沒賣出

00919月領一萬所需「本金最低」配息又穩！ 專家：搭00878和0056的股利率勝00929

00937B太猛…2天竟漲了1塊！ 專家提「4優點」：尚未降息債券商品已底部翻8％

20歲靠家教賺2百萬！再投資0056、00878、00919每月領20K…又加碼20張這檔

相關新聞

00934月配高股息ETF需注意的「七件事」！ 她：明年有望納入收益平準金

整理一檔月配高股息ETF00934資料給大家參考...

00919配息0.55能夠到明年9月都還有剩！ 專家揭密：別忘了聯發科是成分股

919近期的價位已經接近9月的歷史最高，我們以單季0.55元（全年2.2元）對應不同價位試算股息殖利率，未來即使價位創新高來到22元，計算出來的股利率仍然有10％...

債券ETF一直漲變「很貴」還能買？ 專家圖片解釋：高點下殺至今很便宜！

貴與俗取決於你用哪個角度看線型。

解答00937B債券ETF「4個問題」！ 專家點出五特色：低風險又能有持續回饋的組合

理財達人股魚於《投資嗨什麼》解答投資債券ETF常見的四大問題，並分享群益ESG投等債20+（00937B）的五大特色。

AI 股安啦！0056五進四出、0050及006208成分股不變

百萬眾矚目，ETF換股秀持續上演，繼國泰永續高股息（00878）公告三進四出後，今（1）日公告元大高股息成分股將行五進四...

00713配息金額出爐！再度配0.84元、單季配息率1.69%

元大台灣高息低波（00713）2023年度第4次季配息公告出爐！再度配出0.84元，連續兩季維持依樣金額，以今（1）日收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。