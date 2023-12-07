00937B溢價超過5％…進場恐被當韭菜割？ 她提7檔債券ETF「類似商品」

群益ESG投等債20+（00937B）已經大幅溢價超過5%，現在買進的人，等於你買貴了，在群益投信有額度之前，真的不建議大家再持續追高...

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投資ETF時，不要只是看市場上他的價格，一定要到發行商（投信業者）網站去查他現在的「折溢價」狀況，例如5日群益投信10點公告初級市場暫停申購，表示「這檔ETF已經沒有貨了」，如果持續買就會讓「溢價」飆高，如5日收盤溢價約3%多，6日已經超過5%！大家現在進去就是直接被當韭菜...

也有朋友私訊女子問，那如果想要買「類似的產品」，那市場上還有什麼選擇？

這邊先說一下，為什麼「投資等級債ETF」會夯？主要是因為市場普遍看好美國聯準會「不會再升息」，有可能高利率環境會維持好一段時間，那麼這樣就會有二個好處：首先，維持高利率環境時，那持有的美國公債或優質債券（投資級債券都不錯）都可以有穩定的配息可以領；第二，「假設」未來降息，因為「債券價格跟息率呈反比」，也就是說，降息後債券價格會上漲，你現在買的債券ETF就可以賺到價差。

所以現在才會有這麼多人投入債券ETF市場！那麼現在市場上「還有額度，沒有誇張溢價，且跟00937B類似的商品」有哪些？

00751B 元大AAA至A公司債 00720B 元大投資級公司債 00725B 國泰投資級公司債 00740B 富邦全球投等債 00746B 富邦A級公司債 00777B 凱基AAA至A公司債 00862B 中信投資級公司債

各家都有類似，而且都有過去配息紀錄可以參考，00937B明年2月才會開始配息，實在不需要現在搶進。

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