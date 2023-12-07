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本持有0056、00878卻因00919變心！ 她：配息最高又穩定還有機會賺價差

聯合新聞網／ 郭莉芳
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

前幾天在家鄉某國小當學務主任的高中同學帶六年級畢業班孩子北上畢業旅行，約我匆匆見了一面，出發前突然說，他們學校的護理師是我的粉絲，可以一起來跟我見個面、拍著照嗎？有朋自遠方來，當然歡迎。

見面後，果然問了我很多投資面的問題，例如哪幾支股票能不能存股、高股息ETF好多要怎麼挑、台股基金可以買嗎？今天就選擇來回答高股息ETF這個問題好了。

盤點一下我手上的高股息ETF，大約有4支，市場很夯的0056、00878也曾經是我的心頭好，後來市場上實在雨後春筍般地後起之秀實在太多，資金有限的情況下，我就變心轉投其他高股息ETF。

為什麼會變心？原因很單純：既然是高股息，那麼配息率是不是比別人高一定是我重視的；其次，配息率穩定是我第二重視的；如果把國內熱門、交易量大的高股息ETF攤開來看，不難發現：2023配息王就是00919，竟然超過10%，成立迄今配息過兩次（每季配一次），兩次都是配發0.54元，最新12月已經公告再上一層樓，配發0.55元，00919我已經關注了幾個月，發現它除了是配息率目前可說是第一高的配息王之外，它還有機會可以來回做價差操作。

舉例來說，大家應該都不陌生，ETF跟股票一樣，也有除權息行情，在除息日前是那段時間的淨值最高點，除息當天的淨值會跌一波，手腳快的人就可以撿一下便宜，靜待3個月後領配息，或是偶爾可以在00919淨值漲超過0.54元時，先賣出價差賺一波；當然，這種賺價差的方式需要手腳夠快、常常看盤的人才適合；如果時間不多的上班族，還是乖乖地繼續坐領股息，也是一個好方法。

以我在10月下旬買入的00919成本大約是20.33元，目前1個月帳上獲利超過8%，如果我選擇在我選擇在21.41元先賣出，淨值上漲1.08元，等於一個月的價差已經追平前兩次的配息（0.54+0.54=1.08），大家來猜猜我會怎麼做呢？

我可以選擇先賣一半；另一半繼續領股息，以免萬一12月換股後，複製去年底的精準選股，選到下一檔像緯創這樣的潛力股，股價再也回不去；或是全部賣出，等12月除息再伺機買回來，進可攻、退可守，也很不賴。

不過，00919在11月底公布了這一次配息0.55元，甚至超越了前兩次的0.54元，成立以來配息3次的年化報酬率都超越10%，實在很香。對於想要穩穩領股息或是已經退休、沒有時間看盤的族群，用這類配息穩定的高息ETF來當作穩定的被動收入也是相當不錯的選擇。

有些人以存股的概念在存高股息ETF，把它當成每月的被動收入，也很不錯。想要每月都有一筆現金流的人，除了考慮目前市場上已經穩定月配息好幾個月的00929之外（這檔我買得早，所以每月配息0.11，換算的年化配息率超過8%），也可以考慮自己打造月月領的ETF組合，例如選擇每年3、6、9、12月配息的00919，搭配每年2、5、8、11月配息的00878，再加每年1、4、7、10月配息的0056，打造出每月都有息領的月月領效果。

◎本文內容已獲 郭莉芳理財講堂 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 季配息 報酬率

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