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00937B「月配息債券ETF」掛牌一天申購額度就滿！ 她揭2數據：真的超熱門

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。報系資料照
台股。報系資料照

我也怕大家一窩蜂搶進去買，造成更高的溢價反而對大家不好，幫忙提醒一下！

00937B這檔真的很神奇

上巿第一天申購額度就被滿爆，上巿第二天，價格收16.08元，明明是一檔月配息債券ETF二天的漲幅高達7％

要提醒6日溢價達5.07％

群益投信特別在官網公告：

1.00937B 自112 年12 月5 日上午10 時起，暫停受理初級市場申購申請

2.群益投信已積極進行追加募集作業

請注意次級市場買盤過於踴躍出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，且須審慎評估本基金新增可銷售額度後，溢價急速收斂的風險，避免蒙受損失。

有買進計畫的投資人，須留意買貴風險。

已持有的投資人須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

結論：不管是哪種投資人，要留意價格收斂的風險。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 溢價 月配息

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