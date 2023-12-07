00919月領一萬需存幾張？ 他估算：持有均價低於22元都能維持年化配息率10％
00919月領1萬存幾張？12月驚喜加碼！配息金額0.55元
Hello大家好，我是知美。
2023年11月30日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，今年度第四季季配息金額0.55元。
利用公告當天收盤價格21.65元計算，季配息率2.54%，年化配息率10.16%。
有別於前2次每單位配發0.54元，這次意外提高0.01元至0.55元，00919順利突破10%年化配息率同時，可以看出群益投信，想要維持00919高配息率的決心。
這次配息想要獲得10%以上配息率，持有價格只要低於22元就可以。
想要平均月領1萬元現金股利，利用第四季配息金額0.55原預估，總共需要持有54.546張，所需總成本金額118萬0921元。
本次收益分配除息日期：2023年12月18號
本次收益分配發放日期：2024年01月12號
小提醒：以上計算採用00919第四季配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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