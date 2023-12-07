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20歲靠家教賺2百萬！再投資0056、00878、00919每月領20K…又加碼20張這檔

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資ETF每月賺兩萬。聯合報系資料照
網友投資ETF每月賺兩萬。聯合報系資料照

少年股神？一名20歲的大學生透過家教在兩年內存下100萬，並靠此筆資金投資0056、00878、00919，現在每月被動收入將近2萬元，他在網上分享自己的投資理念。不過有不少網友建議他搭配市值型ETF，如0050、006208等，長期下來會更吃香。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他在20歲時，透過家教在兩年內存下100萬，為了達到錢滾錢的目的，他決定投資高股息ETF，除可避免投資個股波動性高的風險，也不會擔心存在銀行有通貨膨脹的疑慮。

該網友投資0056、00878、00919，他表示，投資前會研究成份股，不會盲買，上週因為即將除息，因此加碼20張00919，現在手上持有50張00919，三檔標的的每月配息可達近2萬元。

其他人則留言「好猛！覺得認真可以來自組月月配」、「919我也是趁除息前加碼了10張，昨天公布0.55的時候後悔不是加20張」、「我也是這三張，跟你組成一樣突然覺得好安心」、「00919 除息都加碼」、「ETF我目前只有購買0056」。

不過也有人留言「0050打趴高股息etf」、「好可惜，可以搭配一檔市值型的ETF，有大盤etf 006208、0050的話就更完美了，不注重配息複利更快」、「存錯標地，高股息唯一能打的只有00713」、「定投比特幣也許績效更高」、「不要再買高股息了，買市值的長期下來比較吃香，你才20又不是60」、「建議還年輕可以買大盤etf，可以研究一下美股的標普500，對應台灣的話就是0050」、「長期來說（20-30年），0050、006208的績效會贏0056、00878」。

Dcard 市值型 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 00878國泰永續高股息

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