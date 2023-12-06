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長債ETF剛準備起飛…他卻停止買入了？ 原因曝光：因無法再降低成本

聯合新聞網／ 小股東的大投資
台股。 (聯合報系資料庫)
台股。 (聯合報系資料庫)

停止長天期債券ETF的買入

隨著美債指數上揚以及台幣升值趨緩。長天期債券的淨值終於有了比較明顯的上漲。

我們持有的所有長天期債券未含息都已經是獲利的狀態，含息則也有令人滿意的報酬。因為無法再降低成本了，所以我們已經停止了長天期債券ETF的買進。

不是剛在起漲嗎？為何不再趁勝追擊作加倉來擴大獲利呢？

原因很單純的只是因為我不想抬高持有的成本...

我個人內心的想法，更期待基準利率維持在高檔更久，讓我可以領取久一點的高殖利債息，股巿也可以因此在高檔位盤旋久一點（因為巿場崩跌，絕大多數投資人都會是受傷的）。

小結

1.如果利率和股巿均維持在高檔，短天期美國公債仍是資金短期停駐的選項之一

2.當債券指數大幅上升，且股巿有明顯回檔時，則是自債券ETF提取現金，投入股巿的時機。

彭博20+美債指數（資料來源：彭博社）vs台幣兌美元滙率
彭博20+美債指數（資料來源：彭博社）vs台幣兌美元滙率

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債券ETF 台幣

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