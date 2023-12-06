00919月領一萬所需「本金最低」配息又穩！ 專家：搭00878和0056的股利率勝00929

市場唯一，連續三次配息率超過10％的台股高息ETF，群益台灣精選高息ETF（00919），不負眾望，第四季續配0.55元，坐實又穩又高的的配息王！且規模今年來成長逾21倍進榜百億ETF俱樂部！

老牛將為夥伴們介紹，群益台灣精選高息ETF（00919），月領一萬元要存幾張！

1.配息率、穩定度都是高股息最佳

又高又穩！配息王當之無愧。

可推估到明年第三季00919，能續配0.55元(以上)

2.換股EPS成長性高

00919去年12月換股，今年表現勝大盤

12月依照「EPS成長率高」預選高息股，提前卡位獲利成長股。(今年12月中預備再換股)

5月依照「董事會宣告股利」持有真正高息股，發揮抗跌超漲特性。

3.月領一萬中是配最高最穩的

計算方式：120000÷(近一年平均股利×1000)＝月領一萬所需張數，目前股價×1000×張數＝月領一萬所需本金。

4.月月配00919+00878+0056 V.S 00929

自組月月配持股風險更分散，股利率更高

老牛總結

00919即將在12月配出0.55元股利，配息率、穩定度都是高股息最佳。且12月即將調整成分股首重「獲利成長率」，預先選出高息成長股，提前卡位獲利成長股。

自組月月配919+878+56 和月月配的00929相比，自組月月配月領一萬元所需總額較929低，且持股分散，風險和波動度也較單重壓一檔來的安全。

00919目前股價落在21元左右，根據老牛的計算，在便宜價區間(30元以下)買進，平均殖利率均有7%的好成績喔～如果22元以下進場，則是穩穩領息10%。

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