00937B太猛…2天竟漲了1塊！ 專家提「4優點」：尚未降息債券商品已底部翻8％
今天不談高股息ETF，第一檔月配息ESG債券ETF00937B可以買嗎？搞懂這4點再進場
00937B 掛牌第一天就衝出滿滿人氣，有多誇張呢？第一天就達到暫停申購的標準。
那到底這一檔產品有什麼魅力呢？我簡單文字整理一下：
1.指數殖利率超過7％
2.月月配息
3.有平準金
4.ESG加持
這四點完全打動投資人內心的渴望
加上這一檔又是債券型的產品，市場正在持續傳出明年降息的消息，降息傳言從1碼～7碼都有，誇張的降4％都有看到，但你要注意的重點是，已經沒有人預期明年還會升息，那你現在不買債券等降息，那你還在等什麼？
等確定降息才開始買進嗎？那你知道債券產品已經從底部翻漲8％了嗎？
現在還沒開始降息，市場已經提前反應，等確定開始降息，你回頭看價位；我跟你講，那時你想的又是另一件事情囉，這就是人性懂了嗎？
想瞭解更多關於這檔產品，可看講解影片；話說15塊發行，二天就漲了快1塊錢，這實在太猛了！
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