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債券ETF開飆！ 00687B竟有「年終慶」…納收益平準金配息增近期漲相加
00687B 國泰20年美債
10月除息後短短兩個月，12月再次除息，今年第5次配息，每單位0.35元，如果以2個月計算，等於年化7%！
00687B變得不一樣了？自從11/20正式納入收益平準金，且可增配資本利得後，配息表現就有明顯的進步（收益平準金能夠避免規模短期暴增造成的股利稀釋風險）。
除了配息之外，00687B近期「漲相」也很不錯！，美國10年期公債殖利率，在10/19來到4.99%高峰，此後殖利率回落，長天期美債價格也有所反彈，這段期間00687B漲幅約6.53%，比00679B的5.44% 表現更具優勢。
知美之前一直提醒一項「超重點」，投資債券ETF要特別留意「折溢價」!美債、投資級債ETF折溢價高於1%，都要小心，買貴了，吃虧的是自己。
最後小提醒，想要參與00687B這次7%的配息，除息日是落在12/18(一)，所以最晚要在12/15(五)買進才能參與配息喔。
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