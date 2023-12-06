債券ETF開飆！ 00687B竟有「年終慶」…納收益平準金配息增近期漲相加

指數股票型基金（ETF）省去投資人看盤的心力，部分標的還能定期領取配息，近年深受台灣人喜愛。有網友分享，他靠結婚收禮金賺了300萬，並將此筆資金投資0056、00878、00919，每月光是配息就可領2.5萬，將近法定最低薪資的金額，令他開心直呼「給還在猶豫為什麼要結婚的朋友們一點參考」。

2023-12-06 10:18