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月配00937B掛牌首日就將額度募滿！ 她：今收盤漲幅3.5%多

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。（聯合報系資料照片）
台股示意圖。（聯合報系資料照片）

首檔月配息ESG債券ETF今天掛牌上巿

又一檔月配息生力軍加入巿場啦！

投資朋友真的好愛月配息＋高息，聽說這檔今天上巿就已經將額度募滿了。

今天的收盤價格漂亮，恭喜有買的投資朋友（提醒今天收盤有溢價）。

重點整理給大家參考，想了解更多，可以看今晚八點投資嗨什麼YT頻道，股魚老師分析 「月配息債券ETF現在還能買嗎？」

證券代號：00937B

名稱：群益ESG投等債20+

產品特色

1.只納入票面利率大於4.5%的債券

2.長天期20年期以上

3.首檔月月配+收益平準金的跨產業投資級債ETF

4.發行價15元

5.ESG企業(全球成熟巿場BBB級以上公司債）+產業上限10%

2023.11.30調整後持有債111檔

每月月底成分股審核與調整

第一次除息時間：2024.2.27

保管銀行：彰化銀行(在意匯費的朋友，可以開個戶）

12/5 首日上巿收盤價：15.5元

漲幅：3.57%

12/5收盤溢價3.76%

好奇你會心動嗎？

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 月配息 淨值 折價 溢價

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