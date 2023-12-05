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月配00937B掛牌首日就將額度募滿！ 她：今收盤漲幅3.5%多
首檔月配息ESG債券ETF今天掛牌上巿
又一檔月配息生力軍加入巿場啦！
投資朋友真的好愛月配息＋高息，聽說這檔今天上巿就已經將額度募滿了。
今天的收盤價格漂亮，恭喜有買的投資朋友（提醒今天收盤有溢價）。
重點整理給大家參考，想了解更多，可以看今晚八點投資嗨什麼YT頻道，股魚老師分析 「月配息債券ETF現在還能買嗎？」
證券代號：00937B
名稱：群益ESG投等債20+
產品特色
1.只納入票面利率大於4.5%的債券
2.長天期20年期以上
3.首檔月月配+收益平準金的跨產業投資級債ETF
4.發行價15元
5.ESG企業(全球成熟巿場BBB級以上公司債）+產業上限10%
2023.11.30調整後持有債111檔
每月月底成分股審核與調整
第一次除息時間：2024.2.27
保管銀行：彰化銀行(在意匯費的朋友，可以開個戶）
12/5 首日上巿收盤價：15.5元
漲幅：3.57%
12/5收盤溢價3.76%
好奇你會心動嗎？
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