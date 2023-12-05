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美債ETF漲聲響起！專家：坐等明年降息賺價差 可挑「這種債」

遠見／ 文‧黃健誠
近日傳出聯準會（FED）將在2024降息，掀起債市歡騰氣氛，台股的美債ETF也全面走揚。 路透
近日傳出聯準會（FED）將在2024降息，掀起債市歡騰氣氛，台股的美債ETF也全面走揚。 路透

連「股神」巴菲特都搶抱短債！近日傳出聯準會（FED）將在2024降息，掀起債市歡騰氣氛，台股的美債ETF也全面走揚。現在是布局美債「甜甜價」的好時機嗎？

今年11月19日時，美國十年期公債殖利率一度突破5％關卡，成2008年金融海嘯後的新高點。這意味著，債券殖利率飆高，但債券價格卻反向落底。

不過，近日美國十年期公債殖利率迅速降至4.2％左右水準，怎麼回事？原來，近日美國經濟數據走弱，市場傳出聯準會不僅不會在年底升息，明年還可望降息。這表示，債券價格可能因降息而回升，債券投資人可以從賺債息，改為賺價差，亦即賺到債券交易的資本利得。

也因此，今（30）日台股盤中的十多檔美債ETF全面翻紅，如中信美國公債20年（00795B）、國泰20年美債（00687B）、復華20年美債（00768B）、、永豐20年美公債都漲聲響起。

債市風向的轉變，連「股神」巴菲特都注意到，近期搶進債市、轉抱短債。

根據波克夏公司今年第三季的財報顯示，巴菲特大幅加碼美國短期公債，這些訊息對於投資人而言，是否意味著美債價格落底，該搶進債市、等待明年進入降息循環後，大賺債券價差？

聯準會不鬆口「放鴿」，市場關注年底會議

先來盤點一下聯準會動態，以及美國經濟底氣。

美國日前公布十月消費者物價指數（CPI）為年增3.2％，大幅低於外界預期，這也加深市場對於明年進入降息循環的期待。

但是，聯準會主席鮑爾仍不願鬆口，甚至再次強調目標是將通膨壓回2％，此前仍不排除有升息可能，這對市場而言，後市仍充滿諸多不確定因素。

近期，股感金融研究總監陳頎典接受遠見podcast節目《遠見ON AIR》專訪時表示，聯準會成立目標是達成充份就業及穩定物價的功能，因此，在通膨狀況尚未穩定前，仍難以鬆口表示不再升息，需要一些彈性空間，這也讓聯準會看起來較為保守。

目前市場則認為全年CPI年增3％左右，已是可接受的現象，再加上近期美國企業公布營收狀況，也有明顯走弱的態勢，預期2024年美國經濟成長回落，甚至步入衰退的情況下，仍有機會釋出降息的訊息。

陳頎典指出，聯準會將在12月12日舉行今年最後一場利率決策會議，若通膨狀況止穩、經濟成長趨緩，可能就會一改鷹派態度。

另外，目前市場上對於明年5月開始降息的預期升高，已與之前多認為靜止不動的態勢不同，但在此之前，仍需關注2024年第一季的消費者物價指數、服務業及製造業指數。

巴菲特搶抱短債，投資人現在可以跟著股神走？

股神巴菲特也大舉買入短債，因此現在是否為投資人搶進債市的好時機？美聯社
股神巴菲特也大舉買入短債，因此現在是否為投資人搶進債市的好時機？美聯社

面對市場普遍預期明年進入降息循環，再加上美國公債價格持續維持低檔，股神巴菲特也大舉買入短債，因此現在是否為投資人搶進債市的好時機？

對此，陳頎典表示，之前美國公債殖利率飆升、價格下跌的原因，在於市場擔憂聯準會有升息的可能性，聯準會也正在縮表，又有許多國家開始調整所持美債的比重，讓債券供給大於需求，也導致價格崩跌。

對於巴菲特「抱短債、避長債」的動作，陳頎典分析，由於目前處於債券倒掛狀態、短天期美債殖利率較長天期來得高，資金停留的時間也較短，波動度同樣較小，因此選擇持有短天期公債，算是較為安全的選擇。

現在布局美公債，如何賺到「資本利得」？

近年來美國公債殖利率不斷攀高，價格自然不斷創低，因此已有不少投資人等在債市，期待未來能賺到資本利得。

對此，陳頎典觀察，雖然有機會在2024年開始降息，帶動債券價格走揚，不過，短債的波動度較小，因此賺取資本利得的空間有限。因此，如果預期未來債券價格上漲，以賺取資本利得為目的，建議布局10年期或30年期的長天期美國公債。

至於目前想進入債市的投資人，陳頎典建議，如果是保守的投資人，較適合以短天期的美國公債為標的。

由於直接投資美國公債的門檻較高，因此有不少投資人以台股中的美債ETF做為投資標的，但是，也需要特別留意幾檔較為熱門的美債ETF，其連結標的都是長天期的美國公債，因此波動度較大。

而由於美債ETF進入門檻較低，又可用零股的方式買進，因此也建議想進入債市的小資族，可以考慮長期定期定額投入，以此攤平投資成本。

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（本文出自2023.12.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

聯準會 美國 債市 ETF 巴菲特 Fed 債券ETF

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