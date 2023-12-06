快訊

「大學的脊梁」登百大書榜 管中閔感慨：跳梁小丑還在橫行

0056+00878+00919怎買？他曝月領1萬公式 網反勸：全買00919

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF投資比例。圖／聯合報系資料照片
網友討論ETF投資比例。圖／聯合報系資料照片

許多人喜歡投資高股息ETF，除可長期投資外，還能固定領取配息，得到被動收入。有網友打算拿100萬的資金投資ETF，選定三檔標的包括0056、00878、00919，他好奇該如何投資才能得到最高配息。其他人則分享自身做法，「00919 18張，0056 8張，00878 28張，每個月是一萬的配息，本金125萬左右」，但也有人建議「直接買00919，或是比例高一點」。

一名網友在論壇Dcard發文請益「0056+00878+00919購入比例」，他表示，目前資產約100萬，打算投資這三檔標的，0056本季配息1.2、00878本季配息0.35、00919本季配息0.55，主要是因為三檔標的配息時間剛好錯開，因此可以每月有穩定的配息，加上這三檔規模都較大，他好奇「要怎麼樣才可以用最低的本金，配到最高的收益？」

其他人則留言「00919我買18張，0056我買8張，00878我買28張，換算下來每個月是一萬的配息，本金125萬左右」、「00919 20張、0056 6張、00878 15張，我也是月息收換算有1萬左右，逢低撿啦，不一定會有明確比例」、「0050 7張，均價108.36、00878 46張，均價17.61、00919 21張，均價19.33，總投入大約180多萬，總報酬17%多」。

還有人留言「919比例可以高出878，股價現在差不多不如買00919」、「高股息只推薦00713」、「建議不要都丟高股息，我自己高股息etf大概只有三成而已」、「要配到最高收益直接買919吧，我目前205張919、175張929、15張713、4張0056，明年平均月配6萬up」。

Dcard 季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

00929股價創新高還想買…要「單筆還分批進場」？ 他分析各優缺點

美債ETF漲聲響起！專家：坐等明年降息賺價差 可挑「這種債」

00933B發行一個多月股價破16元…首次將配出3.5個月息？ 他2點解析債券ETF為何夯

18塊00929會太貴嗎…後悔上個月17元沒進場？ 專家：漲至20又覺得現在價格很香

相關新聞

0056+00878+00919怎買？他曝月領1萬公式 網反勸：全買00919

許多人喜歡投資高股息ETF，除可長期投資外，還能固定領取配息，得到被動收入。有網友打算拿100萬的資金投資ETF，選定三檔標的包括0056、00878、00919，他好奇該如何投資才能得到最高配息。其他人則分享自身做法，「00919 18張，0056 8張，00878 28張，每個月是一萬的配息，本金125萬左右」，但也有人建議「直接買00919，或是比例高一點」。

AI 股安啦！0056五進四出、0050及006208成分股不變

百萬眾矚目，ETF換股秀持續上演，繼國泰永續高股息（00878）公告三進四出後，今（1）日公告元大高股息成分股將行五進四...

00713配息金額出爐！再度配0.84元、單季配息率1.69%

元大台灣高息低波（00713）2023年度第4次季配息公告出爐！再度配出0.84元，連續兩季維持依樣金額，以今（1）日收...

月配00937B掛牌首日就將額度募滿！ 她：今收盤漲幅3.5%多

投資朋友真的好愛月配息＋高息，聽說這檔今天上巿就已經將額度募滿了。

台股一度跌逾百點 僅兩檔ETF逆勢收紅

電子權值股疲軟，加權指數今（5）日盤中一度跌逾百點，尾盤跌幅稍有收斂，終場下跌93點或0.5%，收在17,328點，連帶...

美債ETF漲聲響起！專家：坐等明年降息賺價差 可挑「這種債」

連「股神」巴菲特都搶抱短債！近日傳出聯準會（FED）將在2024降息，掀起債市歡騰氣氛，台股的美債ETF也全面走揚。現在是布局美債「甜甜價」的好時機嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。