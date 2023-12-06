0056+00878+00919怎買？他曝月領1萬公式 網反勸：全買00919

許多人喜歡投資高股息ETF，除可長期投資外，還能固定領取配息，得到被動收入。有網友打算拿100萬的資金投資ETF，選定三檔標的包括0056、00878、00919，他好奇該如何投資才能得到最高配息。其他人則分享自身做法，「00919 18張，0056 8張，00878 28張，每個月是一萬的配息，本金125萬左右」，但也有人建議「直接買00919，或是比例高一點」。

一名網友在論壇Dcard發文請益「0056+00878+00919購入比例」，他表示，目前資產約100萬，打算投資這三檔標的，0056本季配息1.2、00878本季配息0.35、00919本季配息0.55，主要是因為三檔標的配息時間剛好錯開，因此可以每月有穩定的配息，加上這三檔規模都較大，他好奇「要怎麼樣才可以用最低的本金，配到最高的收益？」

其他人則留言「00919我買18張，0056我買8張，00878我買28張，換算下來每個月是一萬的配息，本金125萬左右」、「00919 20張、0056 6張、00878 15張，我也是月息收換算有1萬左右，逢低撿啦，不一定會有明確比例」、「0050 7張，均價108.36、00878 46張，均價17.61、00919 21張，均價19.33，總投入大約180多萬，總報酬17%多」。

還有人留言「919比例可以高出878，股價現在差不多不如買00919」、「高股息只推薦00713」、「建議不要都丟高股息，我自己高股息etf大概只有三成而已」、「要配到最高收益直接買919吧，我目前205張919、175張929、15張713、4張0056，明年平均月配6萬up」。