結婚賺300萬全投ETF！他買0056+00878+00919月領25K

指數股票型基金（ETF）省去投資人看盤的心力，部分標的還能定期領取配息，近年深受台灣人喜愛。有網友分享，他靠結婚收禮金賺了300萬，並將此筆資金投資0056、00878、00919，每月光是配息就可領2.5萬，將近法定最低薪資的金額，令他開心直呼「給還在猶豫為什麼要結婚的朋友們一點參考」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他結婚收禮金賺了300萬，本來打算將此筆資金存進活存帳戶，但一年只能領到5萬的利息，不太划算，與妻子討論後決定投資ETF，選擇標的為0056、00878、00919。

該網友表示，0056、00878配息率約6%，00919配息次數少，但年化配息穩定配息的話仍有10%，因此決定按照比例投資，0056買20張、00878買80張、00919買50張，每月被動收入至少2.5萬元，將近法定最低薪資。目前該筆資金存在共同帳戶，作為買房頭期款及房貸等的費用。

其他人則留言「你利息2w5繼續往內丟，利息就繼續滾」、「我每天衝來衝去，發現你們買etf的好像比我賺」、「我也是這三檔，資金你的1/3而已，每個月算下來也加薪一萬，本來覺得自己已經蠻猛的說，看到你的，不敢抬頭了」、「你們的利息跟我一個月的薪水差不多」。

不過也有人留言「可以維持這個殖利率是建立在規模持續成長的情況下，所以別過分樂觀」、「你忘了扣掉二代健保。每個月的配息只多出20k一點，這個二代健保繳得有點虧」、「這繳稅不少欸」、「我只能說你好傻，我跟你一樣結婚賺300萬，我們拿去買房，這300萬扣除成長本已經增值300%，誰還在給你丟股票」。