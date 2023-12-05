00929股價創新高還想買…要「單筆還分批進場」？ 他分析各優缺點

00929創新高，還可以買嗎？

每當股價持續往上時，後悔低點沒買進的懊悔感越明顯。

但是高點時是否可以買進？沒有人敢打包票，若是現在的高點是未來的低點，當然可以大量買進，但是也可能現在的高點真的就是高點拉回的轉折時間，這時候該用單筆加碼還是定期定額買進，想必是很多人想問的問題。

單筆大量加碼的優缺點

優點

若是未來股價持續走高，單筆大量加碼就可以買在最低的價位。例如929在12/1收在18.38元，因為目前每月配0.11元，若一直維持下去，一年約配1.32元，年化殖利率目前約7.17%，18.8元前都有7%，22元前都有6%。

假設股價未來真的漲到發22元，若選擇單筆大量加碼，成本一定最低。

缺點

若是運氣不好，股價沒有持續往上走時，有可能大量加碼在山頂上，就可能懊悔為何自己這麼衝動，好在投資929的人就是看上每月可以領配息，只要配息率不變，就可以有充足底氣等待下次高點來臨。

分批加碼的優缺點

優點

無論未來股價往上或是往下，雖然成本不能控制在最低點，但也可以避免成為買在最高點的阿呆。

此外，分批買進最大優點是不用去考慮目前股價是高是低，隨時都是可以開始買進的時間，不至於一路看到股價繼續往上而悔恨，未來無論價格往上或往下走，只要依照紀律分批買進，就可以將成本控制在相對低點。

舉例而言，若是從18.3元開始分批加碼，假設股價上漲2元，價格到20.3元時，成本約在19.3元附近。 若買進後股價下跌2元，分批往下買，成本大概會在17.3元附近。這就是分批加碼的好處。

缺點

無法在相對低點大量加碼是分批加碼策略的缺點。因為要嚴格執行分批加碼的策略，要將資金依照期程分配好，假設預計一年買進12張，每月就是加碼1張，就算投資初期就遇到修正時期，也是需要每月按表操課，因為不知道底部在哪裡，分批加碼策略就是確保可以一路往下買進，所以無法在短期的低點大量加碼。

舉例而言，929上一波9/15從18.36元高點一路修正到10月底低點17元附近時，分批加碼的方式並不會在17元大量加碼，所以一路買下去，再一路買上來，成本大概在17.6-17.7元附近。

個人比較保守，傾向採取分批加碼的策略，但我是修正式的分批加碼，若是股價在小波段區間整理，我就會等回頭時再加碼，若一路看回不回時（例如11月底迄今），因為要執行一年買進100張的規劃，我從今年8月開始買進，要一直買到明年7月底，還有9個月時間，目前買進63張，還至少差37張，一個月要至少買4張，我會繼續執行分批買進的方法。

有人會問為何我說一年要買進100-300張？那是因為我已經設定好往下大量加碼的時間點，到明年7月底前，若價格修正到16元附近，我就會另外加碼100張，若持續再往下跌，靠近15元附近就會再度加碼100張，依照此規劃，投資一年，最少可一年買進100張，最多到300張，無論上漲或下跌都提前規劃好自己的加碼方式，就不用擔心未來股價一路往上或是面臨修正。

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