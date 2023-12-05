18塊00929會太貴嗎…後悔上個月17元沒進場？ 專家：漲至20又覺得現在價格很香
00929價格一路向北 你還在路邊靠北
00919有個香噴噴的配息；00929有個香噴噴的漲幅（附圖表，幫你做功課）
上次跟你說不要老是活在「早知道」，就因為口上老掛一句「早知道」，所以投資方向就變成不知道；你看看，上次講的時候還是17塊，現在不僅填息完成又衝破18塊你是不是還在懊惱「早知道」？ 現在又一直問18塊是不是太貴...
在快突破18塊的當下，很多聲音都說18塊是天險，但在股票市場是這樣「天險都是拿來被突破用的」，以前加權指數萬點也是人人說是天險現在呢？人人跟你說萬點是低點。
所以懂了嗎？價格只要被突破，今天的天險回頭看是未來懊惱的低點，你說現在18塊很貴，但明年要是站上20塊時，18塊這個價位就是個香餑餑，不用一直羨慕別人，上車就開始月月領回還不夠實際嗎？
啊，我跟你說啦！物價會通膨，股價也是會通膨，不然你找找看有哪一家公司，每年都獲利但是股價越來越低的，翻遍股市1700檔股票，你找不到的啦！
00929選股邏輯納入ROE跟本益比作為因子，就注定不會買到不賺錢的爛公司，我就問你一件事：
不賺錢的公司有ROE嗎？
不賺錢的公司有本益比嗎？
不賺錢的公司有現金股利可以發嗎？
如果你看得懂上面在問什麼，想想就知道我說的有沒有道理。
不要被市場的雜音所迷惑，早聽我講的人已經準備要年底開香檳慶祝，而你還在路邊靠北，成功的人找方法有行動，失敗的人找理由只會等。
就算你不相信股價會一直漲，那持續填息的高強實力是不是讓你有一絲心動，上次講過了，00929從上市以來一路秒填息到現在，領到的都是真金白銀，不是左手換右手，年化殖利率高達7％以上，一開始上市15塊就買進的人，現在享受到的可是年化殖利率８.８％呢！早行動跟晚行動就是差這麼多。
而且月月配這個機制，讓上班族可以靠自己加薪，你看陸續有那麼多投信發行月配息商品，00929每次都配發0.11元，每買進一張一個月就加薪110元。
如果可分配的資本利得累積更多，時候來配個0.12元或是0.13元也是可以期待的...
買越多加薪越多，真正做到加薪不求人，且這檔規模已經來到1069億，已站上股票型ETF第四名，全市場各類型ETF混合排名第七名，被下市的機率微乎其微。
只要不賣出就要好好領息一輩子，與其亂買一通，不如好好研究一檔「研究它、搞懂它、理解它、買下它」，把投資交給好的ETF產品，將時間還給自己，你專心工作提升自己，它努力投資幫你加薪提高資產；想想，這才是正確的人生啊！
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