小資族買「月配或高股息ETF」不會變有錢？ 她曝原因：股利若都需再投入本質上沒差

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，復華台灣科技優息（00929）來到這個世界上，彷彿就是為了破紀錄而生，台灣人幾乎是不分男女老少，紛紛投入月月配ETF懷抱，成功和國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）分庭抗禮。但是……投資頻繁配息的高股息ETF，真的適合小資族嗎？

以下為影音內容：

小資族每月定期定額存股ETF不會變有錢，此話聽起來有點聳動，不過裡面核心的論點有兩者；一是「資金不夠多」，另外則是「時間不夠長」，即使投資標的有著不錯的報酬率，依然無法改變人生。

例如小資族每月拿出3-5000元投資元大台灣50（0050），儘管過去20年績效相當亮眼，但資產總值最後只會有226萬元到378萬元，這跟投入的本金相比確實賺很多了，只是跟距離「有錢」、「財富自由」還有很長一段路要走。

而正好現今台灣ETF圈迎來「高股息月月配熱潮」，其實說熱潮已經算是保守，根本已經算是奇蹟的等級了，前無古人，而且不知道多久才會有來者再破紀錄。

00929短短不到六個月，規模1044億元，受益人數46.5萬人（截止2023.11.24），接力上場中信成長高股息（00934）和台新永續高息中小（00936）也踏上各自的征程，可以預見未來月月配仍然是無數台灣人的摯愛，不分男女老少搶著存股。

先聲明，不是針對00929、00934、00936，表現會持續追蹤，好就稱讚厲害之處，不好就指出缺點。

而買「月配ETF不會變有錢」這件事，指的是投資頻道的高股息ETF，可能並不是和小資族，為什麼？

小資族存股月月配ETF會有錢？

認為是「領息干擾投資」從年配、半年配、季配、雙月配再到月月配；配息頻率越來越高，間隔越來越短，求的是什麼呢？肯定是穩定的現金流，許多高股息宣傳中都會提到，用股息COVER生活大小事，旅行、買車、買房、育兒、退休統統沒煩惱。

這背後的暗示是，領到現金股利後可以支付日常各式各樣的開銷，可是配息這件事並不會讓總資產增加，這可能讓小資族有錯誤的認知，以為這些錢是「多賺到的」事實上沒有，因為配息會讓股價下跌，配息的來源也可能來自本金（收益平準金）。

另一方面，如果把配息花掉那很影響長期的績效表現，沒有再投入就沒有複利。

高股息ETF宣傳時，往往會提到報酬率有多優異，更勝大盤和其他同類型對手，只是這些數字都是建立在「含息報酬率」之上，何況模擬情況中，不用像現實經歷一段配息發送的等待期。

小資族需要將獲得的報酬領出嗎？既然領到股利都要併入本金再投資，那麼是年配、半年配、季配或月配，本質上沒有什麼差異，頻繁的發送要花精力注意、要手動操作，跨行還會被扣月費，如果盡可能不配反而方便，等於是直接再投入了。

那如果努力拚到所謂的中資族，或年紀大了退休，選擇月配、季配好嗎？答案是不一定。

想打造不間斷現金流，並不用靠配息機制，也沒有非高股息ETF不可，有要用錢只要賣出部分持股就能實現相同目標，差別一個是投信幫你決定，一個是動手自己做主。

「配息率不等於報酬率」、「高股息不等於高報酬」小資族太看重配息很可能忽略「總報酬率」的重要性，事實上這才是投資最重要的事，投資該評估的是獲利、成長與風險，而不是配息頻率和殖利率高低。

長期大方配息的公司成長性可能比較唷班，例如台灣的台積電，美國的Apple、Google、NVIDIA，在配息上都算「小氣」，基本上不太會入選高股息ETF成分股，但它們過去10幾年股價的成長很輝煌。

《經濟日報》這篇高股息ETF迷思破解中，第二點是「配息率最低的很有可能才是讓你賺最多的股票」，國泰投信基金經理人說，從過去十年來看，殖利率超過10％的個股，平均一年報酬只有6.5％；而殖利率2％以下，平均報酬卻高達16.55％。

如果時間拉長趨勢會更明顯，一味追求過高殖利率，在總報酬上反而不具優勢。

順帶一提前陣子金管會有針對「ETF熱潮」發新聞稿，提醒投資人該考慮自身的投資需求和目標，並瞭解ETF的商品特性，裡面就有2件事情和高股息ETF有關。

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