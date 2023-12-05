00933B發行一個多月股價破16元…首次將配出3.5個月息？ 他2點解析債券ETF為何夯

00933B 國泰10Y+金融債持續追蹤

首檔月月配+收益平準金的債券ETF，00933B 國泰10Y+金融債，4日股價突破16元，收盤價為16.02元。

上市第一天（10／19）破發入場的「債主」們，目前報酬率約9%，參與IPO的朋友則是約7%的報酬恭喜各位！

近期新聞談到00933B，第一次配息會一次配出3.5個月的息，知美到時候會再幫忙大家，計算出實際的年化配息率

債券ETF夯什麼？

知美兩個重要方向分析

1.價差空間：10年期公債殖利率近期逐漸下滑，加上各項數據顯示明年將有機會降息，債券ETF資本利得空間逐漸出現，00933B自上市以來的表現剛好呈現出，殖利率下降資本利得上漲的明顯趨勢，明年假設順利降息殖利率下降，現在及早布局，有機會買在相對便宜的位階！

2.債息空間：00933B將於明年1月底評價，2月除息，因為有收益平準金機制，所以不用擔心配息因為規模快速增加而被稀釋，對於後續才進場的朋友來說，持有時間短，但是能夠更快領到3.5個月的息收！

懶人包：近期債券ETF殖利率逐漸下滑導致價格逐漸上升，未來如果順利降息，將有機會參與一波資本利得價差空間，現在持有的投資人，有機會同時兼顧目前的高息收以及未來的資本利得價差！

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