快訊

到日本殺紅眼血拼！ 旅日達人下秒「發生悲劇」：特別注意這時間

消防猛男和女教官摩鐵傳做愛聲 妻子抓姦反被阻「獲賠金額曝光」

00933B發行一個多月股價破16元…首次將配出3.5個月息？ 他2點解析債券ETF為何夯

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

00933B 國泰10Y+金融債持續追蹤

首檔月月配+收益平準金的債券ETF，00933B 國泰10Y+金融債，4日股價突破16元，收盤價為16.02元。

上市第一天（10／19）破發入場的「債主」們，目前報酬率約9%，參與IPO的朋友則是約7%的報酬恭喜各位！

近期新聞談到00933B，第一次配息會一次配出3.5個月的息，知美到時候會再幫忙大家，計算出實際的年化配息率

債券ETF夯什麼？

知美兩個重要方向分析

1.價差空間：10年期公債殖利率近期逐漸下滑，加上各項數據顯示明年將有機會降息，債券ETF資本利得空間逐漸出現，00933B自上市以來的表現剛好呈現出，殖利率下降資本利得上漲的明顯趨勢，明年假設順利降息殖利率下降，現在及早布局，有機會買在相對便宜的位階！

2.債息空間：00933B將於明年1月底評價，2月除息，因為有收益平準金機制，所以不用擔心配息因為規模快速增加而被稀釋，對於後續才進場的朋友來說，持有時間短，但是能夠更快領到3.5個月的息收！

懶人包：近期債券ETF殖利率逐漸下滑導致價格逐漸上升，未來如果順利降息，將有機會參與一波資本利得價差空間，現在持有的投資人，有機會同時兼顧目前的高息收以及未來的資本利得價差！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00933B國泰10Y+金融債ETF

延伸閱讀

兆豐金（2886）增資價33元別為了參加買進！ 專家：本就股東者沒錢「用這招」也要參加

00713配息0.84元…小資存股集中一檔還分散？ 專家「這兩檔」搭月配：其實差別不大

00919填息了…買在9月高點的投資人今天都解套了！ 專家：受惠「貨櫃三雄」大漲

00919怎麼敢「保證配0.54元」？網曝1指標是最大關鍵

相關新聞

00933B發行一個多月股價破16元…首次將配出3.5個月息？ 他2點解析債券ETF為何夯

00933B 國泰10Y+金融債，4日股價突破16元，收盤價為16.02元。

00713配息0.84元…小資存股集中一檔還分散？ 專家「這兩檔」搭月配：其實差別不大

00713公布配息0.84元，4日收盤價49.97元計算，單季殖利率1.68%，年化殖利率算下來是6%左右！

00919怎麼敢「保證配0.54元」？網曝1指標是最大關鍵

根據12月1日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加7,278人，再度創下歷史新高。據了解，00919這次預估配發金額為0.55元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。PTT網友好奇「一直續配0.54元的原因」，其他人則建議他關注「可分配投資收益」，就可略知一二。

AI 股安啦！0056五進四出、0050及006208成分股不變

百萬眾矚目，ETF換股秀持續上演，繼國泰永續高股息（00878）公告三進四出後，今（1）日公告元大高股息成分股將行五進四...

00713配息金額出爐！再度配0.84元、單季配息率1.69%

元大台灣高息低波（00713）2023年度第4次季配息公告出爐！再度配出0.84元，連續兩季維持依樣金額，以今（1）日收...

00919填息了…買在9月高點的投資人今天都解套了！ 專家：受惠「貨櫃三雄」大漲

今天散裝亮了好幾個燈，帶動「貨櫃三雄」跟著大漲，萬海盤中漲幅一度超過8%。高股息家族當中最直接受惠的，就是持有航運最多的919，上週五盤中差0.01填息，今天一開盤就衝過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。