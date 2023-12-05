00713配息0.84元…小資存股集中一檔還分散？ 專家「這兩檔」搭月配：其實差別不大

00713公布配息0.84元，4日收盤價49.97元計算，單季殖利率1.68%，年化殖利率算下來是6%左右！

今年以來我開始定期定額3檔高股息ETF（0056、00713、00878），因為三檔ETF配息的時間點穿插在每個月，所以每個月都有股息入帳，被動收入進帳的非常有感。

而這一、兩年高股息ETF應該也算是大勢所趨了，開始陸續會收到很多大大也想要定期定額ETF，跟我一樣享受每個月都領到股息的成就感。

其中有剛出社會的小資族，可以騰出來做定期定額的資金大概是3000~4000元，他們擔心拆散3檔來買的話數量買不多，是不是先專心存一檔比較好？但又覺得集中買一檔的話沒辦法月月領股息，而且會怕資金過於集中。

其實比較重要的是這些想買的ETF有沒有都有研究和理解，選股邏輯是自己可以接受的，是的話，要同時買3檔或是只買1檔都沒關係，差別不會太大喔！

如果不是又或是還是擔心，就選好一檔先專心定期定額，給自己設定一個目標，像是：單季領的股息達到3萬元，這樣一個月等於就是一萬元，（以1.68%殖利率來算，大約是存到180萬元左右）達成以後可能收入也變高了，那時再開始重新規劃要同時買2檔或3檔也很好，而ETF的風險已經很分散，一開始只存一檔不用擔心會有資金過於集中的問題啦！

另外，定期定額雖然不難，但在這過程中一定會遇到價格的震盪而出現帳面虧損，所以在存之前就要釐清自己的目的：股息、股息、股息！

告訴自己ETF的價格下跌後，同樣金額反而能買的更多，存的數量變多，股息也就會更多，不要因為價格下跌想停損或是動搖心態了。

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