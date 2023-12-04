00919填息了…買在9月高點的投資人今天都解套了！ 專家：受惠「貨櫃三雄」大漲

航運大漲助919填息又創新高！全部解套

今天散裝亮了好幾個燈，帶動「貨櫃三雄」跟著大漲，萬海盤中漲幅一度超過8%。高股息家族當中最直接受惠的，就是持有航運最多的919，上週五盤中差0.01填息，今天一開盤就衝過去，一共花費53天，二次季配都填息了（6月花費21天）。

919在上週宣布季配調高到0.55元之後，今天成交量放大到11.4萬，股價也在今天創下新高，最後收在22.12元。

那代表就算上一波買在9月除息前高點的人，今天也都解套了，賺高股息又賺價差，恭喜919的投資人。

12月即將審核調整。

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